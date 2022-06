Al Fondo Hay Sitio: ¿Joel Gonzales y Fernanda de las Casas podrían volver a estar juntos?

Erick Elera habló sobre su personaje junto al de Fernanda de las Casas. (Foto: América Tv)

Al Fondo Hay Sitio volvió a la pantalla chica luego de seis años. La serie estrenó su novena temporada por la señal de América Televisión y en su primer capítulo captó la atención de los fans, pues muchos querían saber qué había pasado con su personaje favorito.

La primera sorpresa que se llevaron todos fue que Joel Gonzales nunca tuvo hijos con Fernanda de las Casas, de acuerdo al episodio de ayer (miércoles 22 de junio), todo se habría tratado de un sueño, por lo que Nemo y Doris nunca existieron.

Asimismo, en Al Fondo Hay Sitio se explicó la ausencia del personaje de Nataniel Sánchez, pues ‘Peter’ la menciona en una de las escenas y revela que ella en estos momento se encuentra viviendo en España.

Luego de darse a conocer todo lo que sucedió luego de la temporada final, Erick Elera habló con América Espectáculos y se animó a comentar un poco sobre su experiencia en esta nueva etapa, pues evidentemente muchos de los personajes han madurado.

Sobre su personaje de Joel Gonzales, el actor comentó que a él personalmente le gusta que el popular ‘Niño cara de pez’ se encuentre solo en estos momentos, y es que siente que esto le abre una puerta de posibilidades al no estar vinculado sentimentalmente con nadie.

“Me toca hacer este personaje de nuevo y el reto es seguir agregándole cosas, seguir metiéndole chispa. Se viene un Joel recargado. (...) A mí me encanta que esté solo ahorita, no quiero enamorada. Gigio, por favor, no me pongas novia todavía, esperemos porque pueden pasar 1000 cosas más ”, indicó.

Asimismo, Erick Elera precisó que existe la posibilidad de que muchos de los personajes que no han aparecido al inicio de esta temporada lo hagan después, esto debido a que la producción decidió no matar a nadie.

En otro momento, el actor sostuvo que Nataniel Sánchez, la actriz que le da vida a Fernanda de las Casas, también podría volver, pues nadie le ha cerrado las puertas. “Nada está dicho. Siempre Al Fondo Hay Sitio nos sorprende con el ingreso de un nuevo personaje o reingreso. Quién sabe si por ahí mi querida ‘Chuckycita’ se asoma o decide regresar. Sería increíble que en algún momento se dé ”, añadió.

FELIZ POR EL RECIBIMIENTO QUE HAN TENIDO

Erick Elera también se mostró bastante emocionado al saber que Al Fondo Hay Sitio recibió mucho cariño por parte del público, esto tras conocerse que se convirtió en tendencia en todas las redes sociales, además de obtener picos de hasta 30 puntos de rating.

“ Nos cuentan que hicimos más de 30 puntos de rating, yo esperaba modestamente bastante menos debido a los tiempos que vivimos , las cifras han cambiado de alguna manera. Sabíamos que había apoyo de la gente, pero no tanto. Muchas gracias”, sentenció.

