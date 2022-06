Erick Elera confirma que no se matará a ningún personaje en nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio

Erick Elera comenta acerca del estreno de la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio. Foto: Captura

A pocas horas del gran estreno de la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio, el actor Erick Elera que da vida al popular Joel Gonzáles, comentó que en esta nueva entrega de la serie no se matará a ningún personaje y tampoco habrá reemplazos de actores.

Para los seguidores de la producción nacional más exitosa de la televisión peruana, que pensaban que algunos personajes no retornarán y por ende, los matarán, quedó totalmente descartado, porque Erick Elera, actor de la teleserie, anunció que esto no sucederá.

“Yo hoy leo los guiones y van entrando otros y otros personajes, no te puedo contar quienes son, pero van entrenado y entrando y eso es chévere... No te puede decir que no van a estar, los que la gente piensa que no va estar, las puertas están abiertas y cualquier cosa puede pasar” , dijo el actor.

Asimismo, el conductor del icónico taxichurro confesó que tampoco se ha matado a ningún personaje de la emblemática producción, cada historia tendrá su respectivo desenlace y tampoco se reemplazará a un personaje por un actor diferente.

“No se a matado a ningún personaje y no hay estos reemplazos, que la gente piensa que tal (actor) va reemplazar a tal personaje, eso no podría existir ”, afirmó Elera.

El artista Erick Elera, quien estuvo en el estreno de la película peruana ‘Encitados’, agregó que le encantaría que su compadre, Andrés Wiese, retorne a Al Fondo Hay Sitio y puedan recodar viejos tiempos como lo hacían hace cinco años mientras grababan en los sets de Lince.

“Le he dicho que se divierta pero que cuando retorne, regrese a Al Fondo Hay Sitio”, comentó el actor y cantante.

Erick Elera habla sobre el estreno de la serie Al Fondo Hay Sitio. Video: Willax Canal/ Amor y Fuego.

¿Quiénes serán los nuevos personajes?

Al elenco se integra la familia Montalván, conformados por los actores Giovanni Ciccia (regresa a la serie), María Grazia Gamarra y Karim Scander. También veremos a Jorge Guerra, quien interpretará al nuevo Jaimito, último hijo de Charito.

¿A qué hora estrena el primer capítulo?

El primer capítulo de la teleserie, considerada como una de las más exitosas del Perú, se transmitirá segundos después de terminar Esto es Guerra. El reality de América Televisión termina a las 8:30 p.m., por lo que se estima que a dicha hora se estrene.

¿Dónde puedo ver Al Fondo Hay Sitio?

La novena temporada de Al Fondo Hay Sitio se transmitirá a través de América Televisión en los distintos operadores de cable.

- DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

- Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

- Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

- Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

- Cable Perú / Canal 4

- Visión Perú / Canal 4

- Best Cable / Canal 4

- Star Globalcom / Canal 13

También puedes ver el Al Fondo Hay Sitio a través de la plataforma de América TV GO descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular.

El adelanto de la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio.

