Janick Maceta desmiente a ex Miss Brasil por supuesta mala relación: “Tengo muchas amigas”

Janick Maceta niega haberse llevado mal con sus compañeras del Miss Universo 2020. (Fotos: Instagram)

Janick Maceta pocas veces ha estado envuelta en polémica. Sin embargo, las declaraciones de Julia Gama, Miss Brasil 2020, la pusieron en el ojo de la tormenta recientemente. Todo empezó cuando la exreina de belleza confesó en el reality La Casa de Los Famosos que la actual pareja de Andrés Wiese tenía un “carácter muy difícil” no solo con ella, sino también con otras candidatas.

“Era la única difícil de tratar, no fue muy nice (agradable) con nosotras, sinceramente, no sé por qué razones; pero de verdad que fue la única que no hice amistad. Todas las otras me llevé súper bien. La peruana no estaba muy nice, ese año no, de personalidad ¿no? Pero bellísima”, comentó la primera finalista del Miss Universo 2020.

Sus revelaciones causaron revuelo en la prensa nacional. Y es que Janick Maceta se ha caracterizado por mantener una buena actitud en la pantalla chica; además por ser una de las reinas de belleza favoritas entre los peruanos, ya que estuvo a punto de ganar la corona del Miss Universo hace dos años. Es por ello que negó tajantemente haber tenido problemas con Julia Gama.

“¿Yo soy difícil de tratar? No he comentado nada al respecto, sí me dejó un poco desentendida, no lo tomo nada personal. Sé que ella también está en un reality y salió el tema, ya saben cómo funcionan las cosas. Quizás (para dar de qué hablar) No, no tuvimos ningún inconveniente ”, expresó para las cámaras de América Espectáculos.

Según la ‘Reina del Bicentenario’, ella realmente tuvo una cercana amistad con algunas candidatas del certamen internacional; sin embargo, no logró complementar con todas por el poco tiempo que tenían juntos y porque eran varios países los que participaban.

“Yo siempre me llevé bien con mis compañeras. La verdad, competimos tantas chicas que se dividen en grupos siempre. Hay un grupo de latinas, de asiáticas, mixto. Yo paraba en diferentes grupos. Paraba con las chicas de Tailandia, de España, de Filipinas, de Argentina, es muy difícil hacer amistades en 10 días”, sostuvo.

Entre las amistades que Janick Maceta hizo en el Miss Universo 2020 y que hasta ahora mantiene el contacto con ellas son Miss Bolivia, Miss Filipinas, Miss Tailandia, Miss Canadá y Miss Colombia. “Tengo muchas amigas, sí”, resaltó la belleza peruana.

Janick Maceta niega haber tenido una "actitud difícil" durante su participación en el Miss Perú Universo 2020 | VIDEO: América TV / América Espectáculos

JESSICA NEWTON SALIÓ EN SU DEFENSA

La organizadora del Miss Perú no pasó desapercibido las últimas confesiones que tuvo la ex Miss Brasil, Julia Gama, sobre Janick Maceta mientras ambas concursaban en el Miss Universo 2020. La brasileña hizo noticia en nuestro país por contar que tuvo una mala convivencia con la peruana.

A través de las historias de su Instagram oficial, la exreina de belleza compartió con sus seguidores una conversación que sostuvo con su colaboradora del hogar este 12 de junio, quien se mostraba en desacuerdo con lo dicho por la brasilera, para sacar cara por Janick Maceta.

“Deja de molestarte por lo que digan de la Janick (...) Le generará rating. Por rating la gente hace cualquier cosa y esta niña (Julia Gama) está en un reality”, manifestó Newton.

Del mismo modo, sobre la serie de vídeos que publicaba, Jessica Newton no dudó en escribir unas frases para dejar en claro que todo sería para que Gama genere mayor audiencia en el programa donde está concursando. “Por rating vemos cada cosa estos días (...) Hablar es gratis”, enfatizó en las imágenes.

