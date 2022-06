Alessia Rovegno: ¿Por qué causó tanta polémica su carrera de candidata a Miss Perú 2022?

La carrera de Alessia Rovegno en el Miss Perú Universo 2022. Foto: composición

La nueva reina del Perú, Alessia Rovegno causó mucho revuelo desde el momento que se presentó como postulante al Miss Perú Universo 2022. Luego, su rendimiento en las rondas de preguntas y su poca experiencia ante cámaras despertó muchas críticas en el público. Sin embargo en la gala final, ganó el título a la más bella del Perú.

Conozca aquí la carrera de candidata a Miss Perú 2022 de Alessia Rovegno y por qué causó tanta polémica.

POSTULACIÓN AL MISS PERÚ

La organizadora del certamen Jessica Newton fue quien le dio la bienvenida a la cantante y modelo, a través de un video en su cuenta de Instagram. En las imágenes se podía ver a la hija Bárbara Cayo saludando a Jessica e indicándole que ya se encontraba lista.

“¡Hola! (Jessica: Hola) Ya estoy acá” , se le escucha decir a Alessia Rovegno. Asimismo, muchos de los seguidores del Miss Perú la saludaron y la felicitaron por haber aceptado participar, pues muchos la consideraban como la favorita.

La hija de Bárbara Cayo se reunió con Jessica Newton. (Foto: Instagram)

DEJÓ CONTRATOS EN NEW YORK

Luego de ello, en una entrevista a un diario local, Alessia Rovegno reveló lo difícil que fue para ella tomar la decisión de participar en este concurso de belleza, especialmente cuando tenía varios proyectos como modelo en New York.

“Definitivamente tenía contratos en New York, estoy en una agencia de modelaje, pero hablé con ellos y me dejaron quedarme acá para participar en el certamen y dar mi 100%. No fue una decisión para nada fácil meterme al concurso del Miss Perú ”, comentó para el diario El Popular.

En otro momento, dijo que sí le gustaría retomar su carrera en las pasarelas y cumplir con los contratos que tiene firmados en el país estadounidense. “Por ahora vivo en Perú, mi compromiso está con el Miss Perú. Pero todavía tengo el contrato en New York, me gustaría regresa r”, afirmó.

Alessia Rovegno dejó su trabajo en el extranjero para participar en el Miss Perú. (Foto: Instagram)

ENTREVISTA EN PROGRAMA ‘AMOR Y FUEGO’

Alessia Rovgeno se presentó la tarde del 17 de mayo, junto a las otras candidatas en el programa Amor y Fuego, espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Los presentadores le hicieron unas cuantas preguntas y una de las ellas fue, por qué querían ser Miss Perú y cuáles creen que son sus fortalezas pero todo esto lo tenían que responder en un corto tiempo de 5 segundos.

Por su lado, la novia de Hugo García contestó que había dejado varios contratos de trabajo New York para participar en el Miss Perú, generando mucha polémica en redes sociales.

“He dejado todos mis compromisos que ya tenía en el extranjero para comprometerme al 100% al Miss Perú. Y... he vivido también... lo que es esforzarse”, fue su mensaje antes de ser interrumpida por ‘Peluchín’.

Su respuesta rápidamente se hizo viral en TikTok, donde varios usuarios aseguraron que la participación de la modelo y cantante dejó mucho por desear en comparación a la de sus compañeras.

Alessia Rovegno recibe críticas por polémica respuesta sobre por qué merece ganar el Miss Perú 2022 | VIDEO: Willax / Amor y Fuego

MISS HISPANOAMÉRICA EN ESTO ES GUERRA

Una semana después se realizó el Miss Hispanoamérica Perú 2022, en el set de Esto Es Guerra, teniendo como ganadora a Arlett Rujel, pero durante el concurso lo que llamó más la atención del público fue el desempeño y la respuesta que dio la modelo Alessia Rovegno.

La cantante se mostró muy nerviosa y se presentó de la siguiente manera:

“Peruanísima. Amante de la vida y muy consciente de lo que podemos lograr con nuestro trabajo y energía”.

Los usuarios realizaron divertidos memes sobre las respuestas que Alessia luego de responder las preguntas que le hizo el conductor Renzo Schuller. Asimismo, otro momento que destacó fue cuando le consultaron por un tipo de pan, recordando que su familia tiene una panadería, y terminó hablando de la educación.

El público también se dio cuenta que los conductores de Esto es Guerra le preguntaban más sobre su familia a Alessia que por los logros que ha tenido ella a lo largo de sus años. Lo cual no sucedió con las demás candidatas.

Alessia Rovegno se defiende ante las críticas por su participación en el Miss Perú 2022. (Foto: Instagram)

ALESSIA RESPONDE A LAS CRÍTICAS

Luego de presentar su nueva canción ‘Nada serio’ en el set Esto es Guerra, Alessia Rovegno respondió a las cámaras de América Espectáculos, de forma muy calmada al ser consultada por las fuertes críticas que venía recibiendo por su desempeño en las rondas de preguntas en los diferentes programas de televisión.

“Las críticas siempre van a haber, cada uno tiene su opinión y hay que respetar eso. Está todo bien con eso, con tal que no te afecte emocionalmente, ni afecte las decisiones que tomas en tu vida”, señaló la modelo.

A su vez, aseguró que estaba preparada para afrontar estos cuestionamientos debido a su familia y a su carrera como modelo y cantante. “Yo simplemente respeto las opiniones, sean negativas o positivas”, sostuvo.

CONCURSO FINAL DEL MISS PERÚ UNIVERSO

El día de la gala final llegó y Alessia Rovegno se presentó con las seis finalistas del concurso a Miss Perú Universo 2022 en el set de Esto Es Guerra en América Televisión. Entre ellas estuvieron Maryori Morán, Valeria Flórez, Tatiana Calmell, Mei Azo y Daleine Arroyo.

Lo que llamó más la atención fue el momento de la ronda de preguntas a las tres finalistas Alessia Rovegno, Tatiana Calmell y Valeria Flórez ya que la ganadora del título de Reina del Perú, evidenció su nerviosismo y su carencia de léxico.

La presentadora de Esto es Guerra, Johana San Miguel le preguntó a la modelo a cerca de lo qué piensa sobre el ciberbullying y la mayor de las Rovegno Cayo respondió de la siguiente manera.

“Creo que cualquier tipo de bullying es inaceptable y debemos concientizar a las personas sobre el daño que le haces a alguien que es víctima de bullying. Creo que las redes sociales se están utilizando para criticar y agredir. No estamos conscientes del daño que le puede causar a las personas, depresión, ansiedad, aislamiento global. Es un tema que se le tiene que poner mucho énfasis”.

Finalmente, Valeria Flórez quedó como la segunda finalista y ganó el título de Miss Latina Universal 2022 y la primera finalista fue Tatiana Calmell a quien le dieron la corona de Miss Perú Internacional 2022.

Si bien es cierto, Alessia Rovegno Cayo ha sido muy criticada por los usuarios de las redes sociales, también hubo mucho público que aplaudió su coronación, entre ellos, su novio el chico reality, Hugo García y toda su familia.

Alessia Rovegno tendrá que prepararse mucho para representar el Perú en el Miss Universo 2022.

Alessia Rovegno es coronada como la nueva Miss Perú 2022. (VIDEO: América TV)

SEGUIR LEYENDO: