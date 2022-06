Así fue la pasarela, discurso y coronación de Alessia Rovegno, la Miss Perú Universo 2022

Alessia Rovegno y su entrega final en el Miss Perú 2022. (Foto: Composición)

La noche del martes 14 de junio se vivió la final del Miss Perú Universo 2022 en Esto es Guerra. Las seis finalistas se presentaron en tres pasarelas y solo tres pasaron a una etapa final, donde contestaron una pregunta cada una. Luego de ello, se eligió a la reina de belleza que representará al país.

Alessia Rovegno compitió en la semifinal contra Tatiana Calmell del Solar y Valeria Flórez. Las semifinalistas también se llevaron una corona. Flórez se coronó como la Miss Latina Universal, mientras que Calmell se puso la banda de Miss Perú Internacional.

Por eso, aquí haremos un recuento de todo lo que vivió la coronada Miss Perú Universo 2022 en una noche inolvidable. Desde su pasarela en traje de baño, hasta su presentación en la que habló del ciberbullying.

PASARELA

Para este Miss Perú Universo, las candidatas debían hacer tres pasarelas y demostrar lo mejor de su estilo para modelar. Cada una intentó deslumbrar a los siete jurados que siguieron al milímetro esta final.

Alessia Rovegno inició con una pasarela en traje de baño. Llevó el cabello suelto y unos aretes largos. En este caso, todas las candidatas llevaron el mismo traje, pero cada una intentó lucirlo a su manera. Como segundo desfile, presentaron diversos trajes típicos del Perú. Estos vestuarios son obra del diseñador Beto Pinedo sin embargo, son prendas que fueron usadas en anteriores concursos de belleza internacional.

Las candidatas al Miss Perú 2022 desfilan en traje típico. (VIDEO. América TV)

En esta ocasión, la novia de Hugo García llevó un traje típico que se usó en el Miss Grand 2019 y que está inspirado en la flor del Toé, una planta medicinal usada por los nativos de la selva peruana.

Este vestuario tenía una especie de bikini, acompañado de una gran capa que, al abrirla, evidencian unas alas de estilo mariposa. Todo en color blanco y llena de brillos. Cabe precisar que este traje estuvo en el top 5 de trajes costumbrista de Miss Grand.

Finalmente, Rovegno desfiló en traje de gala con un vestido blanco lleno de brillos con corte sirena, con estilo hombros caídos y una abertura en la pierna derecha para mostrar un poco de sensualidad. Cabe precisar que, en este caso, no se mencionó al diseñador o diseñadora que se encargó de la creación de este vestido.

HABLÓ DEL CIBERBULLYING

Uno de los momentos en su presentación que generó una ola de críticas en las redes sociales, fue cuando la hija de Bárbara Cayo tuvo que referirse a uno de los temas sociales que le tocó al azar. Cabe precisar que con esta prueba se buscaba que las candidatas destaquen en oratoria. Sin embargo, en anteriores oportunidades Alessia ha señalado que esta es una de sus debilidades.

Por esa razón, cuando tuvo que hablar del ciberbullying, no le fue tan bien como esperó y sus palabras terminaron confundiendo un poco a los televidentes. Esto fue lo que dijo: “Creo que cualquier tipo de bullying es inaceptable, creo que debemos concientizar a las personas sobre el daño que le haces a alguien que es víctima de bullying. Creo que las redes sociales se están utilizando de manera negativa para criticar y agredir. No estamos conscientes del daño que esto le puede causar a las personas: depresión, ansiedad, aislamiento global. Es un tema que se le tiene que poner mucho énfasis”.

Alessia Rovegno habla sobre el ciberbullying en la final del Miss Perú. (Video: América TV)

CORONACIÓN

Tras pasar todas las pruebas de la noche, finalmente Jessica Newton fue la encargada de nombrar a su nueva reina. La lista de candidatas se recortó a Tatiana Calmell y Alessia Rovegno, siendo la segunda la ganadora.

De esa manera, Alessia se convirtió en la nueva Miss Perú 2022 y será la representante de nuestro país en la competencia internacional del Miss Universo de este mismo año. Tras su triunfo, la nueva reina peruana, usó sus redes sociales para agradecer el apoyo de su familia y seguidores. Además, aseguró que continuará preparándose para luchar y poder traer la corona internacional a nuestro país.

“Infinitamente agradecida con todas las personas que me apoyan y me mandan mensajes de mucho amor y motivación. Gracias Jessica Newton y a toda la organización del Miss Perú que nos recibieron desde el primer día con los brazos abiertos. Prometo entregar todo de mí para dejar el nombre de Perú en alto en el Miss Universo y mostrarle al mundo lo maravilloso que es nuestro país. No puedo estar más feliz. Gracias”, escribió en su cuenta de Instagram.

Alessia Rovegno es coronada como la nueva Miss Perú 2022. (VIDEO: América TV)

