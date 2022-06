En TikTok recuerdan la vez que Jazmín Pinedo y Magaly Medina bailaron juntas en televisión

Jazmín Pinedo y Magaly Medina bailaron juntas cuando estaban en Latina. (Foto: Captura)

Jazmín Pinedo y Magaly Medina se encuentran en un enfrentamiento mediático desde hace varios días. Las conductoras de televisión continúan respondiéndose en sus programas, tras las críticas de la ‘Urraca’ hacia la ‘Chinita’ por su entrevista al futbolista Jefferson Farfán.

Todo inició el jueves 16 de junio y se ha extendido hasta hoy martes 21 de junio, cuando la conductora de +Espectáculos volvió a referirse a la esposa de Alfredo Zambrano. Cabe precisar que, durante cada una de las palabras de las presentadoras, han hablado de más de un asunto mediático.

Por su parte, Jazmín Pinedo ha acusado a Medina de ser una misógina y una persona que no hace nada más que denigrar a las mujeres. Ante ello, la expareja de Ney Guerrero ha calificado este discurso como una excusa para que América Televisión inicie un ataque sistemático en su contra.

Pero, en medio de toda esta polémica los usuarios en redes sociales no dudaron en hacerse presente y recordaron el momento en el que Magaly Medina y Jazmín Pinedo compartieron un set de televisión e incluso bailaron juntas. ¿Lo viste?

JAZMÍN Y MAGALY BAILAN JUNTAS

Todo sucedió durante la campaña del Mundial Rusia 2018. En aquella época, ambas conductoras eran integrantes del canal Latina Televisión. Magaly Medina conducía su magazine La Purita Verdad y Jazmín Pinedo se encargaba del programa Espectáculos.

Pero, en aquel entonces se abrió un programa dedicado a la hinchada de la selección. El espacio se llamaba ‘el último hincha peruano’ y estaba a cargo de la ‘Chinita’ junto a Christian Rivero. Aquí se buscaba que un fanático de la selección cumpla algunos retos para conseguir un boleto a Rusia y disfrutar de la Copa del Mundo.

Fue en uno de los programas que Magaly Medina y Jazmín Pinedo coincidieron. En ese momento, Christian Rivero inició una transmisión en vivo para simular lo que debía hacer el participante.

Ambas conductoras se animaron a bailar en público frente a las cámaras de televisión y el celular de Pinedo que transmitía el momento. Incluso, obtuvieron más de 3,000 personas conectadas en vivo que disfrutaron del ritmo de las presentadoras.

Magaly Medina y Jazmín Pinedo bailaron juntas en Latina. (Video: TikTok)

Este video fue publicado en la cuenta @team.magalymedina de TikTok y cuenta con más 16 mil me gusta. Cabe precisar que, en ese clip se evidencia a Jazmín Pinedo elogiando el ritmo de la pelirroja incluso le dice: ‘A mí me gusta tu estilo ’, por lo que los comentarios no se hicieron esperar.

“Cuando eran felices y no lo sabían”, “Jazmín diciéndole a Magaly : A mí me gusta tu estilo y Magaly pensando que es una buena amiga, empezó a moverse mucho más y super emocionada”, “Cuando no se decían sus verdades”, “Y ahora que bailen en los tribunales”, “Todo por rating”, fueron algunos de los comentarios del video de TikTok.

¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE DIJO MAGALY MEDINA?

En su programa del lunes 20 de junio, Magaly Medina aclaró a Jazmín Pinedo y aseguró que en América Televisión la están usando como un ‘títere’ para generar una guerra del canal contra ella. Además, señaló que no es la primera vez que tiene un enfrentamiento mediático y no teme a seguir luchando a su favor.

“Peores guerras he librado, canales enteros han querido sacarme. Quien me ha puesto en televisión es la gente que me ve noche a noche y a mí este trabajo me ha costado muchísimo que hasta la cárcel lo sabe. Ponen un títere a la que le dictan un guión para que se enfrente conmigo, porque la Pinedo solo es una tonta útil a la que le dicen: “Tienes que atacar a Magaly, ataca su credibilidad, ataca sus auspiciadores”. Es una tontita útil, el día que ese programa no les sirva, la van a sacar y va a volver a decir bingos en un programa de los domingos en YouTube”, sentenció la periodista.

Magaly Medina llama títere a Jazmín Pinedo. (Video: ATV)

