Magaly Medina vs Jazmín Pinedo Parte 2: ¿Cómo les fue en el rating a sus programas este lunes 20?

Este lunes 20 de junio, Magaly Medina y Jazmín Pinedo protagonizaron su segundo enfrentamiento. Ambas usaron sus respectivos programa de televisión para responderse. mientras la modelo llamó “misógina” a la periodista, la figura de ATV la calificó de títere. Incluso, acusó a América TV de “ataque sistemático”.

Ambas conductoras mantienen en vilo a sus seguidores, quienes creyeron que la pelea terminaría en la respuesta de Magaly Medina. Eso no fue así. El primer enfrentamiento fue el pasado viernes 17 de junio, cuando Jazmín Pinedo le contestó a la popular Urraca por haberse burlado de su entrevista a Jefferson Farfán. Incluso, indicó que solo fue a buscar pareja en lugar de sacarle información importante al deportista.

Estas palabras molestaron mucho a Jazmín, quien en su primer ataque la llamó “retrograda” y hasta dejó entrever que su hijo se avergonzaba de ella. En su segunda pelea verbal, la joven puso en tela de juicio la credibilidad de Medina y hasta indicó que no es cierto que ayude a las mujeres como tanto pregunta. “Es una misógina”, dijo.

Por su parte, el público ya esperaba la segunda respuesta de Magaly, quien de inmediato minimizó a Jazmín Pinedo y se dirigió de frente al canal, señalando que la estaba atacando de forma sistemática parta destruirla. Las pregunta es, ¿cuánto rating lograron ambas figuras en su programa de este lunes? Aquí te lo decimos.

Magly TV La Firme hizo 12.5 de rating en Lima, mientras que en Lima +6 ciudades alcanzó 11.7, ubicándose en quinto lugar de los espacios más vistos de este lunes 20 de junio. ¿Cuánto logró la rival de Magaly Medina? La joven conduce +Espectáculos, en esta fecha hizo 4.9 de rating en Lima, mientras que en Lima +6 ciudades hizo 4.4, ubicándose en el puesto 27. Como se puede ver, ambos programas aumentaron unos puntos en comparación con el rating del primer enfrentamiento.

¿CUÁNTO LOGRARON EN EL PRIMER ENFRENTAMIENTO, VIERNES 17?

Según el informe de Ibope Media, Magaly TV La Firme tuvo 10.5 puntos en Lima y 9.8 en Lima +6 ciudades quedando en el sexto lugar. La teleserie ‘Luz de Luna’ se quedó con el primer puesto con 16.1 puntos de rating en Lima, mientras que en Lima + 6 ciudades hizo 15.6 puntos.

El espacio matutino + Espectáculos hizo 4.5 puntos en Lima y 4.1 en Lima +6 ciudades. En segunda posición se encuentra el reality Esto es Guerra con 13.9 de rating en Lima, mientras que en Lima +6 ciudades logró 13.5 puntos.

LISTA DE LOS 10 PROGRAMAS MÁS VISTOS DE ESTE LUNES 20

1.- Luz de Luna 16.3

2.- EEG 15.7

3.- Junta de Vecinos 14.8

4.- Los milagros de la rosa 13

5.- Magaly TV La Firme 12.5

6.- América Noticias 11.1

7.- Andrea 10.3

8.- Los milagros de rosa 9

9.- ATV Noticias 7.9

10.- Esta historia me suena 7.6

JAZMÍN PINEDO RESPONDIÓ POR TERCERA VEZ

Este martes 21 de junio, Jazmín Pinedo decidió responder una vez más. Esta vez, la joven aclaró que ningún canal está detrás de ella, que ella solita está exigiendo que se le respete.

“Quiero decirle a la señora del otro canal, a mi tía con cariño, que no se victimice más, que no le mienta a la gente. Que no manipule la información, que no le diga a las personas: Ay, un canal está detrás de mi, me quiere destruir. Primero, nadie la quiere destruir, lo único que quiero de usted, yo, que soy quien le está hablando, no el canal, esta persona que está parada aquí, yo no necesito que nadie más me ayude , yo puedo sola al igual que usted seguramente”, inició la conductora de TV, asegurando que ningún canal está detrás de sus palabras.

“Lo único que quiero decir es que no le mienta a la gente, no mienta más, no sea mentirosa, ningún canal se está yendo en contra de usted, soy yo que tengo la libertad de expresarme. Y lo dije la primera vez que le respondí: le respondí para defenderme. Yo he venido aquí a pedir permiso a mi productor, a mi compañero, al canal para poder expresarme, no es un canal contra usted, no mienta . Si usted siente que yo he movido su piso de esa manera, esa no es mi responsabilidad. No se trata de un canal, no mienta, se trata de una sola persona, enfrentándose a usted, no para destruirla, para exigirle respeto, para defenderme. Es lo único que quiero aclarar, no hay nada más que decir”, indicó.

Jazmín Pinedo vuelve a responder a Magaly Medina | VIDEO: América TV / Más Espectáculos

