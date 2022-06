Ethel Pozo ‘llora’ por derrota de Perú y hace divertido meme de su reacción

Ethel Pozo 'llora' por derrota de la selección. (Foto: Composición)

Ethel Pozo se ha convertido en una de las conductoras de televisión con más seguidores en redes sociales. Sin embargo, en más de una oportunidad también ha sido víctima de los divertidos memes por sus reacciones en televisión.

Uno de los que ha permanecido en el tiempo es, sin duda alguna, el meme de la hija de Gisela Valcárcel llorando. Y es que como ella misma lo ha dicho, es una persona muy sensible, por lo que si vive una situación emocionante es probable que derrame algunas lágrimas.

Incluso, ha explicado que ella decide en qué situaciones romper en llanto, sobre todo cuando son temas del corazón. Pero la derrota de la selección también la recibió con mucha tristeza, tal como lo hizo saber en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la presentadora de televisión mostró cómo vivía el partido de repechaje junto a su novio Julián Alexander y unos amigos. Todos se habían reunido para disfrutar del partido, sin imaginar el resultado.

Fue entonces que, tras confirmarse la derrota de la selección peruana, Pozo posteó una imagen en la que está ‘llorando’ y escribió: “Yo, en estos momentos”. De esa manera, la conductora de televisión, terminó creando un meme de sí misma. Cabe precisar que la fotografía es de alguna ocasión en la que se quebró en vivo en su programa América Hoy.

Ethel Pozo y su reacción tras derrota de Perú. (Foto: Instagram)

BRUNELLA Y EDSON TAMBIÉN LAMENTAN LA DERRROTA

Los compañeros de Ethel Pozo también mostraron su tristeza en las redes sociales. Edson Dávila y Brunella Horna, compartieron con sus seguidores todo el aliento para Perú. Sin embargo, al no lograr el tan ansiado triunfo, también se mostraron tristes por el resultado.

La novia de Richard Acuña se mostró activa en Instagram desde el inicio del partido. Incluso, se unió con unos amigos para disfrutar del deporte. Finalmente, al salir con el marcador en contra, solo atinó a dejar un mensaje a los seleccionados de Gareca: “Gracias por todo muchachos”, fue lo que escribió.

Brunella Horna se pronuncia en redes. (Foto: Instagram)

Por su parte, el animador Edson Dávila, también se encontraba feliz esperando un triunfo del equipo liderado por Pedro Gallese. Tras el pitazo final, el popular Giselo compartió un video en el que se le ve decaído y escribió el hashtag “No diré nada”, junto a la canción No me pregunten por él.

Edson Dávila se pronuncia en Instagram. (Foto: Instagram)

RODRIGO GONZÁLEZ SE PRONUNCIÓ EN PROGRAMA

En Amor y Fuego, el conductor Rodrigo González lamentó el resultado de la selección peruana en un partido tan importante como este. El popular Peluchín estuvo junto a su compañera Gigi Mitre esperando el final del encuentro para salir al aire.

Ya en vivo, se mostraron tristes por el resultado e incluso confesaron que tenían otro contenido para el programa si se lograba la victoria . Lamentablemente, esta vez los seleccionados se quedaron sin un cupo al Mundial de Qatar.

“No se pudo, hemos llegado lejos, teníamos la última esperanza, la última ilusión pero no se pudo, ya será para la próxima, así es el fútbol, la vida sigue. Es un deporte mis amores, hubiera sido lindo poder llegar pero no se pudo”, comentó el conductor en su programa.

