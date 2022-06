Ex Miss Costa Rica respalda a Janick Maceta tras rumores de “mala actitud” en el Miss Universo 2020

Ivonne Cerdas, Miss Costa Rica 2020, habló sobre Janick Maceta en redes sociales. (Foto: Composición)

Las declaraciones de Julia Gama, Miss Brasil 2020, sorprendieron al Perú entero. La exreina de belleza aseguró que Janick Maceta tenía un “carácter muy difícil” en el Miss Universo 2020, donde quedó en tercer lugar. Sin embargo, quien ha salido en defensa de nuestra compatriota ha sido Ivonne Cerdas, Miss Costa Rica 2020.

Como se recuerda, durante su participación en La Casa de los Famosos, la exreina de belleza brasileña señaló que la representante de Perú no fue “agradable” con ella y con otras candidatas en el certamen internacional. Aun así, destacó que fue una concursante sumamente hermosa.

“Era la única difícil de tratar, no fue muy nice (agradable) con nosotras, sinceramente, no sé por qué razones; pero de verdad que fue la única que no hice amistad. Todas las otras me llevé súper bien. La peruana no estaba muy nice, ese año no, pero bellísima”, comentó la primera finalista del Miss Universo 2020.

Sobre esto fue consultada Ivonne Cerdas en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. En dicha red social, le consultaron si era cierto que Janick Maceta no era una persona agradable. Sin dudarlo dos veces, la bella modelo destacó que la peruana era un “amor” de persona.

“Ella es un amor. Y la que diga lo contrario, que mastique hielo para los nervios”, señaló, en clara referencia a Julia Gama, quien ya ha sido eliminada de La Casa de los Famosos. También compartió una fotografía al lado de la actual pareja de Andrés Wiese.

¿QUÉ DIJO JANICK MACETA SOBRE LA POLÉMICA?

En entrevista para América Espectáculos, la Miss Perú 2020 negó tajantemente haber tenido problemas con Julia Gama o con alguna otra candidata en el certamen internacional Miss Universo 2020.

“¿Yo soy difícil de tratar? No he comentado nada al respecto, sí me dejó un poco desentendida, no lo tomo nada personal. Sé que ella también está en un reality y salió el tema, ya saben cómo funcionan las cosas. Quizás (para dar de qué hablar). No, no tuvimos ningún inconveniente”, expresó.

Según la ‘Reina del Bicentenario’, ella realmente tuvo una cercana amistad con algunas candidatas del concurso de belleza; sin embargo, no logró complementar con todas por el poco tiempo que tenían juntas y porque eran varios países los que participaban.

“Yo siempre me llevé bien con mis compañeras. La verdad, competimos tantas chicas que se dividen en grupos siempre. Hay un grupo de latinas, de asiáticas, mixto. Yo paraba en diferentes grupos. Paraba con las chicas de Tailandia, de España, de Filipinas, de Argentina, es muy difícil hacer amistades en 10 días”, sostuvo.

Janick Maceta fue una de las favoritas para llevarse la corona del Miss Universo 2020.

JESSICA NEWTON TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ

La organizadora del Miss Perú no pasó desapercibido las últimas confesiones que tuvo la ex Miss Brasil, Julia Gama, sobre Janick Maceta mientras ambas concursaban en el Miss Universo 2020. La brasileña hizo noticia en nuestro país por contar que tuvo una mala convivencia con la peruana.

A través de las historias de su Instagram oficial, la exreina de belleza compartió con sus seguidores una conversación que sostuvo con su colaboradora del hogar este 12 de junio, quien se mostraba en desacuerdo con lo dicho por la brasilera, para sacar cara por Janick Maceta.

“Deja de molestarte por lo que digan de la Janick (...) Le generará rating. Por rating la gente hace cualquier cosa y esta niña (Julia Gama) está en un reality”, manifestó Newton.

