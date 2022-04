Integrante de la selección de futsal de personas con síndrome de down sobre la burla de ‘Hablando Huevadas’: “Me sentí mal ayer”

Un jugador de la selección peruana de futsal de personas con síndrome de down manifestó su sentir tras burlas.

Integrantes de la selección peruana de futsal de personas con síndrome de Down se manifestaron tras las burlas por parte de Ricardo Mendoza y Jorge Luna en su programa ‘Hablando Huevadas’. En los rostros de los futbolistas de la ‘bicolor’ se denotaba la tristeza por los malos comentarios y mandaron un mensaje de igualdad.

“Yo me sentí mal que hubo ese comentario a todos mis compañeros. No debe burlarse, todos somos iguales y todos somos Perú. Eso la verdad me sentí mal ayer. No me gustó que me diga eso del síndrome de down” , confesó Edgar Gómez, jugador de la ‘blanquirroja’, en conversación con Willax Deportes.

“Creo que para todo hay límites y a veces algunas personas se la quieren llevar fácil. Esto es motivo de orgullo y personas que tienen visibilidad que llegan a muchos jóvenes, no deben burlarse porque muchos de ellos están en colegios, los cuales se encuentran en búsqueda de la inclusión”, agregó un familiar de un futbolista.

“Debería haber una sanción porque no pueden ser víctimas de burlas porque aunque ellos piensen que no les duele, si les duele. Ellos escuchan y ven Youtube. Mi hijo me dice ‘Mamá por qué se burlan’”, declaró la madre de un integrante del ‘equipo de todos’.

ORGULLO PERUANO

La sede de la Copa Mundial de personas con síndrome de down fue la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), en la cual más de 150 deportistas midieron su talento desde el 01 al 10 de abril y que tuvo como ganador a la selección brasileña. Recordemos que fue la tercera edición del torneo.

Perú debutó con un triunfo contundente ante México (4-1). Después sumó su segunda victoria consecutiva, al superar 2-1 a Argentina. Lastimosamente, el equipo dirigido por Giancarlo Zárate cayó goleado 3-0 ante Portugal. Con estos resultados, la ‘blanquirroja’ no pudo clasificar a la siguiente instancia, pues se ubicó tercero de su grupo.

¿QUÉ DIJERON MENDOZA Y LUNA?

Jorge Luna se refiere a la Copa Mundial Futsal Down 2022, que desarrolló en las instalaciones de la Videna. Sin embargo, mientras explicaba de lo que se trataba, no dudó en soltar indirectas y burlas crueles, siempre acompañado de Ricardo Mendoza, quien tiene una denuncia por parte de la Fiscalía por usar el ataque sexual a una menor de edad como ejemplo para sus monólogos de humor negro en su canal de YouTube.

“He visto mucha gente con camiseta de Perú, tenía una ligera sospecha. Me informé que había un partido de la selección peruana de Futsal de personas con síndrome de down, parece que Perú está en el Mundial. No estoy muy al tanto. No soy muy hincha del fútbol Down, no lo he seguido, no sé quiénes son sus estrellas, quienes son sus diferentes”, indicó Luna, causando la risa de los presentes.

Es ahí cuando interviene Ricardo: “Lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, llegó con retraso”. Estas palabras generaron mayores carcajadas. Sin embargo, ambos conductores se encargaron de resaltar que lo dijeron sin ninguna mala intención, afirmando que fue la interpretación del público.

Conductores generan indignación por burlarse de las personas con Síndrome de Down. (Video: Twitter)

COLECTIVO PROTESTA

Al respecto, el Colectivo Down Perú levantó su voz de protesta “ante cualquier tipo de burla y/o discriminación de las personas con síndrome de Down y sus familias”. En un comunicado, el CDP manifestó su “total rechazo e indignación ante las palabras ofensivas y de índole discriminatoria vertidas en el ‘programa’ o show de stand up comedy ‘Hablando Huevadas’, dirigido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza”.

