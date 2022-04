El sentido mensaje del entrenador de la selección de futsal de personas con síndrome de down tras burlas

El técnico de la selección de futsal de personas con síndrome de down defendió a sus pupilos de las burlas.

Giancarlo Zárate es el técnico de la selección peruana de futsal de personas con síndrome de down y no podía quedarse callado tras las burlas sin sentido de Ricardo Mendoza y Jorge Luna en su programa ‘Hablando Huevadas’. El entrenador defendió a sus jugadores y dio un mensaje de reflexión.

“Acá hay un trabajo de todo un equipo, cuerpo técnico lo hemos integrado ocho personas para este Mundial, hemos tenido apoyo de profesionales que a veces no salen en las cámaras. Médicos, nutricionistas, fisiólogos, fisioterapeutas y cardiólogos especialistas, quienes nos han ayudado a preparar a esta selección de la mejor manera. (...) Aquí hay mucho esfuerzo, esto no es una broma y que un par de ignorantes se quieran mofar, no tiene sentido”, sostuvo el estratega para Nativa.

Asimismo, Zárate aprovechó para hacer una petición a los peruanos y mandó una advertencia a Ricardo Mendoza y Jorge Luna. “ La sociedad debe empezar a rechazar este tipo de comentarios discriminatorios y de burla . La verdad que yo no le veo nada de humor negro. Ojalá tenga la oportunidad de cruzarnos con ellos, a ver si tienen los ‘huevos’ de decirlo de nuevo porque te aseguro que no lo van a hacer”.

Por último, brindó un mensaje de concientización. “ Creo que las personas que son distintas no son los que tienen síndrome de down. Ellos son personas puras que sienten y expresan de manera pura . Quizás nosotros somos los que estamos corruptos, no nos damos cuenta que nosotros mentimos, engañamos y no decimos las cosas como son. Ellos no lo hacen, son personas limpias de alma y corazón”.

Giancarlo Zárate salió en defensa de sus jugadores tras burlas de 'Hablando Huevadas'.

Giancarlo Zárate no fue el único del equipo en pronunciarse al respecto. Edgar Gómez, futbolista de la ‘bicolor’, también contó lo que sintió luego de escuchar las bromas de los conductores de ‘Hablando Huevadas’. “Yo me sentí mal que hubo ese comentario a todos mis compañeros. No debe burlarse, todos somos iguales y todos somos Perú. Eso la verdad me sentí mal ayer”, declaró para Willax.

ORGULLO PERUANO

La sede de la Copa Mundial de personas con síndrome de down fue la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), en la cual más de 150 deportistas midieron su talento desde el 01 al 10 de abril y que tuvo como ganador a la selección brasileña. Recordemos que fue la tercera edición del torneo.

Perú debutó con un triunfo contundente ante México (4-1). Después sumó su segunda victoria consecutiva, al superar 2-1 a Argentina. Lastimosamente, el equipo dirigido por Giancarlo Zárate cayó goleado 3-0 ante Portugal. Con estos resultados, la ‘blanquirroja’ no pudo clasificar a la siguiente instancia, pues se ubicó tercero de su grupo.

LA BROMA ABSURDA DE LUNA Y MENDOZA

“He visto mucha gente con camiseta de Perú, tenía una ligera sospecha. Me informé que había un partido de la selección peruana de Futsal de personas con síndrome de down, parece que Perú está en el Mundial. No estoy muy al tanto. No soy muy hincha del fútbol Down, no lo he seguido, no sé quiénes son sus estrellas, quienes son sus diferentes”, indicó Jorge Luna, causando la risa de los presentes.

Es ahí cuando interviene Ricardo Mendoza: “Lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, llegó con retraso”. Estas palabras generaron mayores carcajadas. Sin embargo, ambos conductores se encargaron de resaltar que lo dijeron sin ninguna mala intención, afirmando que fue la interpretación del público.

