Bancada de Acción Popular sobre ‘Los Niños’: “No se les ha probado nada”

Los congresistas señalados como integrantes del grupo 'Los Niños' son 6: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López.

Si bien Acción Popular se ha mostrado lejano al gobierno de Pedro Castillo, las declaraciones de Karelim López ante la fiscalía revelaron que habrían ciertos integrantes del partido de la lampa que habrían mantenido estrechos lazos con el Ejecutivo. Esto le valió varias críticas incluso por integrantes del partido, pero estos han sido rechazados por los integrantes de la actual bancada en el Congreso.

El grupo parlamentario señaló, a través de un comunicado que no permitirá que “aquellos que piensan que son los herederos de Acción Popular, impongan una agenda parlamentaria alejada de los intereses del país”. Además, lamentó que aún se piense que “el Perú se gobierna desde Lima, descalificando a las regiones”. Lo mencionado viene luego de las críticas de Víctor Andrés García Belaúnde al accionar de la bancada y sus miembros.

«¡”Es lamentable que suceda en Acción Popular, a mí me avergüenzan ‘Los Niños’ de mi partido. Y creo que hay más niños en otras bancadas, y parece que se contagia, y el congreso ya parece un jardín de la infancia”, expresó recientemente García Belaúnde generando el malestar de varios miembros de la agrupación fundada por Fernando Belaúnde Terry.

Víctor Andrés García Belaúnde calificó al actual Congreso como el peor que ha visto.

“Debemos de precisar que, hasta la fecha, a nuestros congresistas investigados no se les ha probado nada, ni en las comisiones del Congreso, ni en la Fiscalía; no existiendo prueba alguna que demuestre algún ilícito en su actuar”, subrayó la bancada. Sin embargo, García Belaúnde también habría acusado a un integrante de AP de grabar una conversación con María del Carmen Alva.

“(Castillo) No quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo y está cag*do. Lo que él quiere es hacer como que el pueblo nos saca, así como (Manuel) Merino, ¿me entiendes? ¿por qué renunció Merino si era constitucional?, ¡por presión de la calle!”, se oye decir a Alva en un audio difundido. “Quieren cerrar el Congreso, pues estamos acá. Antes, las Fuerzas Armadas se tomaron la foto con Vizcarra porque estaban con él; ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros”, agregó.

Al respecto, el excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, dijo que si bien no le gusta el audio, “es una declaración dentro de un auto, y alguien que estaba con ella lo ha grabado evidentemente. Sabemos más o menos quién ha sido, uno de los ‘niños’ y que la han venido chantajeando con esas declaraciones hace mucho tiempo”.

DEFENSA DE LA PRESIDENTA

La bancada de Acción Popular también se ha mostrado defensiva ante el trabajo de María del Carmen Alva a cargo de la Mesa directiva del Congreso señalando que se ha logrado impulsar el consenso necesario para lograr que se culmine la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), entre otros temas.

“Sabemos que los ataques de políticos deslegitimados contra miembros de nuestra bancada ante los medios de comunicación obedecen a intereses subalternos de inducir el respaldo a una nueva Mesa Directiva del Congreso de tinte obstruccionista”, acotó.

Karol Paredes descartó que la bancada piense en la reelección de María del Carmen Alva.

“La bancada de Acción Popular se encuentra unificada y fiel a la doctrina de nuestro líder histórico, Fernando Belaunde Terry, quien siempre profesó una política en base a la verdad y no a la difamación”, sentenció.

Sin embargo, también se ha comentado la posibilidad de una reelección por parte de la acciopopulista. Ante las especulaciones, la vocera alterna de la bancada, Karol Paredes, salió a desmentir los rumores. “No sé de dónde sacan este tema de la reelección de la señora Maricarmen Alva. Definitivamente, ella no va a la reelección. No sé de dónde ha salido esa fuente”, dijo en conversación con Exitosa. Paredes recalcó que como bancada no se ha tomado en cuenta aquella posibilidad, es así que Alva deberá despedirse de la presidencia del Congreso tras la elección de su reemplazo.

