Asesores de Somos Perú serían empleados fantasmas, ejerciendo en su partido y cobrando el sueldo del Congreso

Desde Somos Perú indicaron que el trabajador habría pedido licencia; sin embargo, esta no estuvo registrada. |Foto: Captura Cuarto Poder

La bancada de Somos Perú estaría teniendo ‘trabajadores fantasma’, quienes estarían realizando funciones fuera del Parlamento. Uno de estos es Alejandro Mario Fernández Garibay, actual asesor de la bancada y secretario general del partido. Fernández cobra más de diez mil soles mensuales por sus labores en el Congreso; sin embargo, ha venido ejerciendo para la organización política, dejando de lado sus funciones parlamentarias

Pese a que hubo días cruciales en el parlamento, según el programa dominical Cuarto Poder, el funcionario no se habría presentado ningún día del mes de junio.

El dominical emitió un reportaje donde mencionan que Fernández no sería el único ausente en el parlamento. A este se le suman Adais Luna, auxiliar de la oficina parlamentaria, y Luis Tordoya , técnico parlamentario en la bancada de Somos Perú. Estos serían activos visitantes del local partidario, dejando sus funciones en el Congreso de la República.

El medio realizó un trabajo de seguimiento a los tres funcionarios del parlamento y lograron evidenciar que estos se dirigían desde tempranas horas a la sede de Somos Perú en Santa Catalina, ubicado en la Victoria. Asimismo, abandonarían el local del partido durante la noche sin haberse presentado en la sede del Congreso. Los empleados estarían cobrando un sueldo por una jornada completa de labores en el Parlamento, pero se dedicarían netamente al partido en el que están afiliados.

Un dominical reveló sobre empleados fantasma en la bancada de Somos Perú, quienes ejercen en el partido, mas no en el Congreso. |Video: Cuarto Poder.

Tras ser afrontado por el medio respecto a sus salarios, pese a no cumplir sus labores en la sede en en Congreso, Fernández Garibay indicó: “¿Yo no puedo hacer un trabajo externo? ¿no puedo hacer vida partidaria?”. Esto, puesto que también cuestionaron que este estaría enfocado solo en realizar funciones de su partido.

Cuarto poder vigiló a los tres funcionarios, Fernández, Luna y Tordoya durante tres semanas seguidas, marcados con las fechas 2, 9, 14 y 15 de junio, donde se les ve arribar a la sede de Somos Perú en Santa Clara.

Pese a que el Congreso tuvo sesiones de gran relevancia, la ausencia de los funcionarios no fue una novedad. La noche en la que el titular de la cartera del Interior, Ditri Senmache, asistió al Parlamento para explicar sobre la fuga de Juan Silva, exministro de Transportes y la muerte de mineros en Caravelí, los funcionarios de Somos Perú continuaban en Santa Catalina, ¿qué estaban haciendo?, viendo los últimos detalles para presentar las inscripciones de sus candidatos a las próximas elecciones regionales y municipales.

Wilmar Elera, vocero del partido, fue consultado frente a estos hechos, e indicó que estas ausencias se podrían descontar de sus próximos salarios para que “no tenga ningún problema”. El vocero aseguró también que Fernández habría solicitado permiso para realizar las funciones en su partido; sin embargo, su licencia no estaba registrada formalmente, por lo que el asesor habría continuado cobrando los días que no realizó funciones parlamentarias hacia su bancada.

“Haremos las correcciones del caso, creo que estamos a tiempo y el próximo mes se le descontará lo que se le ha pagado de forma completa, en ese sentido, yo el lunes estaré mandando carta a la oficialía mayor indicándole que proceda al descuento de tres semanas, que es lo que me ha pedido para atender estas inscripciones del local del partido”, señaló el vocero.

PUEDEN SALIR DEL CARGO

El dominical también consultó con José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, comentó que este hecho fue admitido como “abandono de trabajo”, puesto que el funcionario se habría ausentado por más de tres días cosecutivos de sus funciones sin haber informado a recursos humanos. Por este motivo, los tres funcionarios de Somos Perú podrían ser despedidos.

“Ahora que el señor parlamentario (Wilmar Elera) ha dicho que recién va a comunicar para que se le descuente, ahí está reconociendo que ha habido un abandono en las labores del trabajo y este señor, en mi opinión, podría ser sujeto de interpretación de abandono laboral y el despido del Parlamento“, aseguró a Cuarto Poder.

