Vocera alterna de Acción Popular señala que María del Carmen Alva no buscará la reelección

Karol Paredes descartó que la bancada piense en la reelección de María del Carmen Alva.

A pocas semanas de la elección de una nueva Mesa directiva del Congreso de la república se vienen voceando diversos nombres que reemplazarían a María del Carmen Alva en la presidencia. Sin embargo, también se ha comentado la posibilidad de una reelección por parte de la acciopopulista. Ante las especulaciones, la vocera alterna de la bancada, Karol Paredes, salió a desmentir los rumores.

“No sé de dónde sacan este tema de la reelección de la señora Maricarmen Alva. Definitivamente, ella no va a la reelección. No sé de dónde ha salido esa fuente”, dijo en conversación con Exitosa. Paredes recalcó que como bancada no se ha tomado en cuenta aquella posibilidad, es así que Alva deberá despedirse de la presidencia del Congreso tras la elección de su reemplazo.

Sobre su participación en la conformación de la próxima Mesa Directiva, Paredes resaltó que todavía no se ha definido cuál será su cuota en el grupo de trabajo, esto recién sería discutido en la tercera semana de julio. “Nosotros no hemos definido todavía exactamente cuál será nuestro nivel de participación dentro de la Mesa directiva. Eso lo tendremos que conversar a nivel de bancada en su momento”, indicó.

“Esto se definirá más o menos entre la primera, la segunda semana, o de repente hasta la tercera semana de julio. Ahora estamos todos concentrados en que se termine la legislatura bien hasta el 8 de julio y luego se verá qué es lo que pasa. Pero como bancada no hemos pensado en ninguna reelección”, agregó.

IMAGEN AFECTADA

Luego de que la colaboradora eficaz mencionara a integrantes de la bancada de Acción Popular como integrantes de la organización criminal supuestamente liderada por Pedro Castillo, el grupo parlamentario de la lampa se ha visto duramente afectado, según su vocera alterna. Además, recalcó que esto ha generado un desgaste en su imagen.

“Creo que todo partido político, cuando tiene ese tipo de situaciones, la percepción es que tenemos un desgaste. Pero igual debemos seguir luchando para que las cosas fluyan de la mejor manera”, resaltó. Por su parte, el integrante de la bancada de Renovación Popular señaló que existen bancadas que no deberían considerar participar de la Mesa Directiva.

“Hoy, a puertas de elegir una mesa directiva, decir ya ok, el 2023 vamos a entrar nosotros. Esto no es una distribución de amigos. Conforme pasa el tiempo, las bancadas tendrán que reunirse y evaluar”, señaló en conversación con RPP Noticias. Sobre Renovación Popular dijo que no ha participado de ningún acuerdo hasta el momento.

Si bien no se trata de una opción confirmada, durante las últimas semanas se ha mencionado la posibilidad de una reelección de María del Carmen Alva; sin embargo, Cueto se mostró en contra de esa idea ya que “debería haber cambios”. Este resaltó que existen agrupaciones políticas que no debería optar por integrar la Mesa directiva dado los acontecimientos de los últimos meses.

“Todos hemos visto lo que está pasando, sobre todo en los últimos meses, algunas agrupaciones políticas, en mi opinión muy personal, no deberían ni siquiera tentar estar en la Mesa Directiva”, sostuvo el parlamentario. Por su parte, Alianza para el Progreso señaló que les correspondería la presidencia del equipo de trabajo a partir de acuerdos cerrados antes de la elección de Alva.

