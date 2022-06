Ministro del Interior apoyará a María del Carmen Alva tras amenazas: “A disposición suya toda la capacidad de la PNP”

Dimitri Senmache se solidarizó con la presidenta del Congreso.

El titular del Ministerio del Interior, Dimitri Senmache, se pronunció a cerca de la denuncia que realizó la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, sobre las amenazas que viene recibiendo a través de su hija para que deje el cargo antes del viernes de 17 de junio.

En esa línea, Senmache utilizó su cuenta personal del Twitter para manifestarle a Alva Prieto que se compromete a poner a disposición a la Policía Nacional del Perú para dar con el paradero de quién esté detrás de estos amedrentamientos en su contra.

“Estimada señora María de Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República. Solo para reiterarle lo que por teléfono me he comprometido: a poner a disposición suya toda la capacidad de nuestra Policía Nacional y poder determinar quién o quiénes están detrás de esta cobarde amenaza”, tuiteó.

“He solicitado al Comandante General de la PNP disponga que unidades especializadas puedan investigar a profundidad lo ocurrido y así dar con el paradero de estos delincuentes. Cuente con ello”, continuó el abogado.

Dimitri Senmache se solidarizó con María del Carmen Alva.

El ministro Senmache brindó este mensaje al responder el hilo de la congresista de Acción Popular, quien, además de denunciar el hecho públicamente en la sesión del pleno de hoy, también dejó constancia de lo sucedido en sus redes sociales.

“He recibido una cobarde amenaza de muerte mediante el celular de mi hija. En los últimos días, fui víctima de la publicación de audios manipulados; y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión, amenazas que no sólo llegaron de fuera del Congreso, sino también desde dentro”, publicó la congresista de Acción Popular.

“¿Qué pretenden? ¿Me atacan por ser una mujer honesta que ha actuado con rectitud? ¿Les duele que no sea corrupta? ¿O les molesta que este sea un Congreso que ha logrado elegir a tres integrantes del directorio Banco Central de Reserva y a todos los magistrados del TC?”, prosiguió.

En ese sentir, indicó que no se va a doblegar ante los amedrentamientos que viene recibiendo y que va a denunciar las amenazas en su contra, “porque son bajezas que solo las usan los delincuentes”. Por último, fue enfática al exigir que no se metan con su familia.

“No voy a permitir que se metan con mi familia, MUCHO MENOS CON MIS HIJOS. Y si el objetivo es amedrentarme, les digo que no me van a doblegar. Soy una mujer de principios y seguiré defendiendo la democracia, la institucionalidad y las atribuciones constitucionales del Congreso”, manifestó.

“No podemos permitir que estos reprochables actos tengan espacio en la política peruana, por ello denuncio las amenazas, porque son bajezas que sólo las usan los delincuentes. Ante los ataques políticos aquí me tienen, y voy a ser reiterativa con esto: ¡No se metan con mis hijos!”, finalizó.

Amenazas a María del Carmen Alva.

CONGRESISTAS SE SOLIDARIZAN CON ALVA

Tras hacer la denuncia pública, la titular del Parlamento recibió el apoyo de congresistas de distintas bancadas, quienes se solidarizaron con ella y rechazaron que su familia resulte afectada por su actividad legisladora.

“Señora presidenta, quiero manifestarle mi absoluta solidaridad por las amenazas que ha recibido, peor aun cuando lo ha hecho contra una de sus hijas. Nuestra familia no tiene por qué pagar por nuestras actividades. En ese sentido, creo que ahí todos tenemos que cerrar filas, porque no importa el partido político de donde vengas, con la familia de uno no se debe meter nadie. Por último, que se metan con nosotros. (...)”, fueron las palabras de la congresista del Partido Morado, Susel Paredes.

SEGUIR LEYENDO