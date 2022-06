Jazmín Pinedo y Magaly Medina: Así les fue en el rating a sus programas tras su primer enfrentamiento

+ Espectáculos y Magaly TV La Firme no estuvieron en los primeros puestos del rating el viernes 17 de junio. (Foto: Captura)

El enfrentamiento entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina ha remecido la farándula peruana. Como sabemos, todo empezó cuando la popular ‘Urraca’ se burló de la entrevista que le hizo la ‘Chinita’ a Jefferson Farfán, pues aseguró que estaba coqueteándole en vez de entrevistarlo y la tildó de ‘regalona’.

Esto no pasó desapercibido para la exchica reality y decidió tomarse unos minutos la mañana del viernes 17 de junio para responderle durante la emisión de su programa ‘+Espectáculos’. La conductora la calificó de machista, retrógrada, entre otras palabras.

Como era de esperarse, la figura de ATV no se quedó callada y le contestó la noche del mismo viernes en Magaly TV La Firme. Magaly Medina evidenció que la producción de Jazmín Pinedo la ayudaba con su descargo. Incluso, apareció vestida con un moño de regalo, esto en clara alusión a la modelo, pues dijo que se sentía como ella.

Magaly Medina aseguró que Jazmín Pinedo recibió ayuda de la producción de su programa | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

Este enfrentamiento se ha vuelto de los más polémicos en los últimos días y Magaly TV La Firme ha logrado posicionarse entre los primeros puestos de la tabla general del rating. Por su lado, + Espectáculos obtuvo una baja audiencia, ya que muchos no se esperaban que la figura de América Espectáculos se defendiera.

Según el informe de Ibope Media, Magaly TV La Firme tuvo 10.5 puntos en Lima y 9.8 en Lima +6 ciudades quedando en el sexto lugar. La teleserie ‘Luz de Luna’ se quedó con el primer puesto con 16.1 puntos de rating en Lima, mientras que en Lima + 6 ciudades hizo 15.6 puntos.

El espacio matutino + Espectáculos hizo 4.5 puntos en Lima y 4.1 en Lima +6 ciudades. En segunda posición se encuentra el reality Esto es Guerra con 13.9 de rating en Lima, mientras que en Lima +6 ciudades logró 13.5 puntos.

RATING DE OTROS PROGRAMAS

- Junta de Vecinos - América Televisión (12.2)

- ATV Noticias - ATV (6.4)

- América Noticias - América Televisión (11.8)

- En Boca de Todos - América Televisión (5.6)

- Los Milagros de la Rosa - América Televisión (9)

- Mi Fortuna es Amarte - América Televisión (5.6)

- América Hoy - América Televisión (4.9)

- Andrea - ATV (8.8)

- Arriba Mi Gente - Latina (3.3)

- La Banda del Chino - América Televisión (6.8)

- Yo Soy, 10 años - Latina (6.2)

- ATV Noticias al estilo Juliana - ATV (5.8)

- Amor y Fuego - Willax TV (2.8)

Jazmín Pinedo responde furiosa a Magaly Medina | VIDEO: América TV / Más Espectáculos





RATING SÁBADO 18 DE JUNIO

El sábado 18 de junio, los televidentes también estuvieron pegados a la pantalla otorgándole diferentes puntos de rating a los programas durante el transcurso del día.

- Estás en todas - América TV (4.9)

- América Noticias - América TV (5.9)

- Los milagros de la rosa - América TV (10.4)

- JB en ATV - ATV (9.5)

- El Reventonazo de la Chola - América TV (9.6)

- Sábado con Andrés - Panamericana TV (1.8)

- Sorpréndete - Willax TV (0.5)

- Perú Tiene Talento - Latina (9.2)

¿QUÉ ES LO ÚLTIMO QUE LE HA DICHO JAZMÍN A MAGALY?

Este lunes 20 de junio, Jazmín Pinedo volvió a responderle a Magaly Medina. Ante de iniciar su pronunciamiento, la conductora de + Espectáculos se quitó los auriculares y señaló que a ella nadie le dicta nada.

“No venga a engañar a la gente de que no tengo voz propia. Yo no me voy a quedar callada porque yo a usted no le tengo miedo, a usted solo le tengo pena (...) Hoy por hoy vemos a Magaly Medina victimizándose, yo solo me estoy defendiendo. Dice que yo la insulté, yo no me metí con su hijos, la que tiene un master de meterse con los hijos de los demás es usted”, comenzó diciendo bastante molesta.

Jazmín Pinedo aclara que solo usó un ‘ayudamemoria’ en su discurso y llama “misógina” a Magaly Medina. (Video: América TV)

