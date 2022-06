Jazmín Pinedo aclara solo usó un ayuda memoria en su discurso y llama “misógina” a Magaly Medina

Jazmín Pinedo responde a Magaly Medina. (Foto: América TV)

Jazmín Pinedo respondió a través de su programa +Espectáculos a Magaly Medina, quien indicó que su productor le había dictado todo el discurso que dio el último viernes. Como se recuerda, la popular chinita se defendió de la periodista por indicar que se estaba ofreciendo a Jefferson Farfán durante su entrevista.

Ante de iniciar su pronunciamiento, la conductora se quitó los auriculares y señaló que a ella nadie le dicta nada, y eso se lo pueden decir la gente que ha trabajado con ella. Incluso, uno de sus directores periodísticos, que también laboró con la conductora de ATV.

“No venga a engañar a la gente de que no tengo voz propia. Yo no me voy a quedar callada porque yo a usted no le tengo miedo, a usted solo le tengo penas”, indicó Jazmín Pinedo.

“No le mienta al público”, señaló en otra oportunidad, aclarando que ella no ha sido protagonista de ningún escándalo. Aunque sí confesó que ha tenido errores como muchas personas.

Noticia en desarrollo...

