Jazmín Pinedo niega ‘gilear’ con Jefferson Farfán y manda misil a Magaly Medina: “Pregúntale a tu esposo y que te actualice”

Jazmín Pinedo se tomó unos minutos de su programa ‘Más Espectáculos” para responderle a Magaly Medina, quien criticó su entrevista con Jefferson Farfán y aseguró que estaba coqueteándole. Incluso, la calificó de “regalona” y “gilera”.

Esto no pasó desapercibido para la popular ‘Chinita’ y arremetió en contra de la figura de ATV. Según dijo la mañana de este 17 de junio, negó haber intentado coquetear con el futbolista y no dudó en mencionar al esposo de la periodista.

Jazmín Pinedo dejó entrever que Magaly Medina estaba desactualizada con respecto a las técnicas de ‘gilear’ con una persona y le recomendó que su pareja, Alfredo Zambrano, le enseñe pues ‘debe estar más actualizado’.

“Ella dice que me estaba gileando a Jefferson Farfán, claro yo voy a gilear con la cámara prendida. Que desactualizada la veo respecto al gileo, por qué no le pregunta a su esposo, por ahí que la actualiza mejor”, sentenció.

Cabe resaltar que, el término ‘gilear’ se utiliza coloquialmente cuando un hombre o mujer desea cortejar a su sexo opuesto para comenzar a salir y, posteriormente, comenzar una relación sentimental.

LA LLAMA MACHISTA Y RETRÓGADA

En medio de su descargo y totalmente indignada, Jazmín Pinedo aseguró que Medina estaba siendo “machista” al compararla con un objeto y también por publicar una foto de su derriere al lado de imágenes de las exparejas de Jefferson Farfán.

“Qué retrógrada y machista su comentario. No me puede reducir a un objeto, como un pedazo de carne, dejándome como regalada. Eso es machismo puro. Su crítica se redujo a comparar mi derriere con el de otras mujeres. Que sus complejos no normalicen el maltrato a la mujer. No le deseo el mal, usted merece seguir sufriendo”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA?

Magaly Medina aseguró que Jazmín Pinedo era idéntica a Gisela Valcárcel en su versión más joven, ya que consideraba que ambas no cumplían el papel de entrevistadora de televisión, sino que solo se dedicaban a echarle flores y a coquetear con las figuras que pasaban por sus programas. Además, recordó que Jazmín solo se dedicó a contarle a Farfán sobre sus desgracias amorosas e intentar sacarle información sobre su situación sentimental a modo de “cita improvisada”.

“Cada vez que tenía un hombre al frente al que ella le tocaba entrevistaba, la mujer (Gisela) se derretía. Parecía que nunca había visto un hombre en su vida. No era entrevista, porque no sacaba nada. Es lo que le pasa, como un síndrome de abstinencia, a Jazmín Pinedo. Tanto tiempo con Gino Assereto, estaba aburrida”, comentó la periodista

“No te comportes como periodista porque no lo eres, tampoco eres comunicadora. Tampoco te comportes como fan, hasta una fan enamorada le pregunta a Jefferson ‘¿esto dónde lo usaste?’. Por favor, era una oportunidad que Jazmín desperdició olímpicamente. Esta entrevista le quedó grande porque estaba más preocupada en buscar galán. Más preocupada que la invite a cenar, hasta hizo una apuesta y no le ligó. Se regaló con todo y lazo”, señaló.

