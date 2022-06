La teoría de Magaly Medina que dejaría mal parada a Jazmín Pinedo: ¿La producción le dictó todo?

Magaly Medina evidenció que Jazmín Pinedo recibió ayuda de la producción de su programa para atacarla. (Foto: Composición)

Jazmín Pinedo dedicó casi 10 minutos de su programa de espectáculos para responderle a Magaly Medina, quien había asegurado en su propio espacio televisivo que la ‘Chinita’ se le “regaló” a Jefferson Farfán durante una entrevista. Como era de esperarse, la ‘Urraca’ no se quedó callada y arremetió contra la expareja de Gino Assereto, asegurando una vez que solo le faltó el lazo.

“Buenas noches. Quería saber qué se siente ir con el moño puesto, me encanta (…) Ahorita me siento Jazmín Pinedo yendo a la entrevista con Jefferson Farfán. Estoy tratando de ponerme en sus zapatos… Me siento estúpida, felizmente que nunca he necesitado ponerme moño para hacer una entrevista”, expresó este último viernes 17 de junio.

Tras dejar en claro que ella jamás necesitó ponerse un “moño” para obtener información de un entrevistado, Medina continuó con sus ataques dirigidos a Jazmín Pinedo. Señaló que la joven presentadora se habría quedado sin argumentos para defenderse, por lo que prefirió meterse con su familia.

“Cómo harán con sus auspiciadores con una boquita de caramelo como la que tiene Jazmín Pinedo. Cómo justificarán esa sarta de insultos y agravios. Ella se metió con mi hijo por no tener argumentos y hasta mencionó a mi esposo por carecer de argumentos”, dijo.

DISCURSO DE JAZMÍN PINEDO HABRÍA SIDO ARMADO

En otro momento del programa, Magaly Medina resaltó que la excompetidora de Esto es Guerra habría estado repitiendo lo que le decía la producción de América Televisión gracias a un aparato escondido detrás de su oído derecho .

“Nos hemos dado cuenta cómo le soplaban todo, tenía ayuda memoria. En términos de televisión, tenía ‘chuleta’, un pata que le dictaba todo. La China está acostumbrado a usarlo”, comentó la ‘Urraca’ para luego mostrar cómo Pinedo habría utilizado el aparato auditivo para atacarla.

Incluso, Magaly TV La Firme transmitió imágenes de los movimientos de Jazmín Pinedo, en donde se observa que habría estado escuchando una segunda voz mientras arremetía contra la ‘Reina del ampay’. Aparentemente, estaba recibiendo ayuda para saber qué o no decir.

“Así actúa la mayoría de ventrílocuos en la televisión. Esta chiquita pobrecita. Tenía guion, tenía libreto, tenía todo. Se lo dictaban, es increíble y lo descubrimos. ¡Qué vergüenza! Para defenderse de mí no tuvo mejor idea que tener una ayuda memoria, le dictaban frase por frase. Siempre ha sido bastante limitada”, sostuvo.

JAZMÍN PINEDO LA CALIFICÓ COMO “RETRÓGADA” Y “MACHISTA”

En su programa de espectáculos, Jazmín Pinedo enfureció al saber que Magaly Medina la criticó duramente por su entrevista a Jefferson Farfán. Lo que más le dolió a la ‘Chinita’ fue que la ‘Urraca’ dijera que se le “regaló” al’ futbolista, comparándola con un objeto de su set de televisión.

“Yo no soy un objeto y tampoco necesito colocarme un lazo (...) Nosotros no nos veíamos por primera vez, somos amigos hace muchísimos años, nos permitimos la licencia de molestarnos y chacotearnos. Yo no tengo miedo porque sé bien quien soy y qué valgo. Esto es machismo puro y no está permitido en cualquier parte del mundo”, sostuvo.

Más adelante, Pinedo hizo un llamado a las entidades para que se hagan cargo de las recientes declaraciones de Magaly Medina, ya que consideraba que era un especia de maltrato hacia la mujer. “Ella argumenta con comentarios peyorativos, insultos, adjetivos y hasta inlcuso sonando racista”.

