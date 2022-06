Magaly Medina aparece con moño de regalo y le responde a Jazmín Pinedo: “Estoy regalona”

Magaly Medina le responde con todo a Jazmín Pinedo. (Foto: Captura de ATV)

No se guardó nada. Fiel a su estilo, Magaly Medina le respondió con todo a Jazmín Pinedo luego que la popular ‘Chinita’ tuviera fuertes calificativos contra la ‘Urraca’ por haber criticado la entrevista que le realizó a Jefferson Farfán hace unos días. Como se recuerda, la modelo tildó de machista y racista a la polémica periodista por referirse a ella de manera despectiva.

Luego de escuchar los descargos de la conductora de Más Espectáculos, la figura de ATV no dudó en aparecer en su programa vestida con un moño de regalo, esto en clara alusión a la exchica reality, pues dijo que se sentía como ella.

“ Buenas noches. Quería saber qué se siente ir con el moño puesto, me encanta (…) Ahorita me siento Jazmín Pinedo yendo a la entrevista con Jefferson Farfán . Estoy tratando de ponerme en sus zapatos”, expresó.

Asimismo, Magaly Medina señaló que ella nunca necesito ‘regalarse’ a ningún entrevistado como lo habría echo Jazmín Pinedo cuando fue a la casa de Jefferson Farfán para sacarle una declaración.

“ Me siento un regalo, estoy regalona, me siento estúpida, felizmente que nunca he necesitado ponerme moño para hacer una entrevista ”, dijo la conductora de Magaly Tv: La firme como respuesta a la ‘Chinita’.

Asimismo, la ‘Urraca’ dio a conocer que la respuesta que le preparó Jazmín Pinedo en la mañana no habría sido pensado por ella misma, sino que su producción le ayudó, y es que de acuerdo a la periodista, se notaba claramente que le estaban dictando todo.

“Yo les voy a contar algo, ¿ustedes saben lo que es un muñeco ventrílocuo? Un muñeco ventrílocuo es esos muñecos que, manejados con una mano, que es la persona que lo maneja, la que habla . Somos buenos tan buenos en lo que hacemos, que nos hemos dado cuenta que le soplaban todo”, sostuvo.

Finalmente Magaly Medina le recordó a la conductora de Más Espectáculos que ella se hizo conocida en el mundo de la farándula luego que la captaran en ‘saliditas’ con Reimond Manco, por lo que desde hace muchos años habría demostrado su preferencia por los futbolistas.

Magaly Medina le respondió con todo a Jazmín Pinedo por haberla tildado de machista luego que la 'Urraca' la criticara por su entrevista a Jefferson Farfán.

¿QUÉ LE DIJO JAZMÍN A MAGALY MEDINA?

Jazmín Pinedo enfureció al saber que Magaly Medina la criticó por su entrevista a Jefferson Farfán. Lo que más le dolió a la ‘Chinita’ fue que la ‘Urraca’ dijera que se le ‘regaló al’ futbolista, ocasionando su indignación y posterior replica.

“Yo no soy un objeto y tampoco necesito colocarme un lazo (...) Nosotros no nos veíamos por primera vez, somos amigos hace muchísimos años, nos permitimos la licencia de molestarnos y chacotearnos. Yo no tengo miedo porque se bien quien soy y qué valgo. Esto es machismo puro y no está permitido en cualquier parte del mundo”, sostuvo.

