Magaly Medina muestra los inicios de Jazmín Pinedo en la televisión, tras recibir críticas de ‘Chinita’

Magaly Medina ataca a Jazmín Pinedo y saca sus inicios en TV. Foto: composición

La noche del 17 de junio, la conductora Magaly Medina se encargó de sacar toda la historia televisiva de Jazmín Pinedo, luego de que la ‘Chinita’ respondiera fuerte y claro a las críticas de Magaly Medina por la entrevista al futbolista Jefferson Farfán.

Recordemos que Magaly Medina comentó que la conductora de la +Espectáculos se había dedicado a ‘coquetearle’ al jugador del Club de Alianza Lima, en lugar de hacer una buena entrevista.

Al respecto, Jazmín Pinedo respondió que la ‘Urraca’ la había denigrado con calificativos ‘peyorativos’ por compararla con una caja de regalo con lazo, además Pinedo le dijo a Medina que era una ‘machista’ por insinuar que un periodista deportivo, hubiera hecho mejor la entrevista al Farfán.

“Qué retrógrada y machista su comentario. No me puede reducir a un objeto, como un pedazo de carne, dejándome como regalada . Eso es machismo puro. Su crítica se redujo a comparar mi derrier con el de otras mujeres. Que sus complejos no normalicen el maltrato a la mujer. No le deseo el mal, usted merece seguir sufriendo”, sostuvo Pinedo.

Por tal motivo, Magaly Medina no se quedó callada y en su programa le recordó a Jazmín Pinedo sus inicios en televisión, cuando fue captada con futbolistas en gestos cariñosos y cenando en restaurantes, además de tener un supuesto romance con el conductor Joselito Carrera y luego formar una relación con el actor Jesús Neyra.

“Así fue el ingreso de Jazmín Pinedo a la televisión, al mundo del espectáculo de la mano de Reimond Manco en el 2088... todas las chiquillas morían por salir con él. Así fueron sus inicios en medio de ampay y de escándalos”, expresó Medina.

Magaly Medina comentó que a Jazmín le agradaban los jugadores de fútbol porque no solo fue captada con Reimond Manco, sino también con el deportista Miguel Cevasco, con quien estuvo saliendo.

“Pero lo que generó bastante ruido fueron sus salidas con Joselito Carrera porque ‘Joselito’ era casado, díganle a la mujer empoderada que se ha olvidado que aquí tenemos un archivo... S e le había olvidado, que en ese tiempo, Joselito tenía una esposa y un hijo”, afirmó.

Magaly Medina muestra los inicios de Jazmín Pinedo. Video: ATV/ Magaly Tv: La Firme.

Luego, la ‘Urraca’, señaló que Jesús Neyra fue el novio oficial de Jazmín y fue quien la hace más popular en el mundo del espectáculo, asimismo Medina comentó que Pinedo no se hace conocida por su talento o por ser buena comunicadora, sino por salir con personajes resaltantes.

“Además, acuérdense que ella fue parte de las vengadoras del grupo de la ‘Tilin’, ‘Tilin’ (Tilsa Lozano) y bueno, lo último que se supo de ella, es cuando salió corriendo del departamento de su expareja Jesús Neyra” , agregó.

Medina también recordó cuando Jazmín Pinedo fue al mundial de Rusia 2018 y despertó muchos celos por sus compañeros del canal de Latina porque consideraban que no estaba capacitada para poder cubrir los eventos de deportivos de tamaña envergadura.

“Cuando la mandaron al mundial, hizo el papelón de su vida. . . Muchos periodistas deportivos se pusieron muy ‘saltones’ porque ella le quitó el lugar a un o una periodista deportivo que pudo haberlo mejor ”, sostuvo.

La esposa del notario, Alfredo Zambrano, comentó que lo mismo pasó con la entrevista a Jefferson Farfán, ella indica que Jazmín ha podido hacerle una mejor entrevista, ya que es un personaje que muchos medios quisieran tener.

“Esta chica tiene la oportunidad de entrevistar a Jefferson Farfán y la desperdicia... por qué no mandaron a Choca o alguien con más conocimiento y que le pudiera haber sacado mejores cosas”, dijo.

Magaly Medina comenta a cerca de los inicios de Jazmín Pinedo.Video: ATV/ Magaly Tv: La Firme.

MAGALY MEDINA ACLARA QUE FARFÁN SABÍA QUE IBA IR A RUSIA

La conductora Magaly Medina también aprovechó para aclarar que cuando fue a Rusia en el 2018 con las intensiones de entrevistar al ‘Diez de la calle’, él sabía perfectamente que estaba en camino para hacerle la entrevista, pero fue ‘Jeffry’ quién se echo para atrás y no se pudo concretar la cita periodística.

“Él sabía completamente que iba yo... él se chupó... él que se chupa fue Farfán, incluso habíamos quedado para almorzar para romper el hielo ... Pero quién sabe que le dirían otros. Hay mucha gente que me tiene miedo, que piensan que le voy a hacer una mala jugada, ... Y yo nunca hago trastadas hasta el momento...”, finalizó Medina.

