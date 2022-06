Jazmín Pinedo responde furiosa a Magaly Medina: “Eres de las peores entrevistadoras del país”

Jazmín Pinedo arremetió contra Magaly Medina tras recibir críticas por entrevista a Jefferson Farfán. (Foto: Composición)

Muy molesta. Jazmín Pinedo no se quedó callada y decidió responderle fuerte y claro a Magaly Medina, quien la criticó en su programa de espectáculos por “coquetear” con Jefferson Farfán durante una entrevista para Más Espectáculos. La ‘Chinita’ no toleró que la conductora la haya comparado con un regalo con lazo, ni que haya dicho que estaba buscando galán en lugar de hacer su trabajo.

“Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras del país, y no lo digo yo, también lo saben sus productores. Productores que en algún momento han trabajado conmigo, mil disculpas chicos por la infidencia. Yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme cómo soy”, comentó en un inicio en su espacio del mediodía.

Tras ello, Pinedo resaltó con ironía que la presentadora de Magaly TV La Firme no era nadie para criticarla, pues estaba muy lejos de ser considerada perfecta. “Ella, la más egocéntrica, es la dueña de la verdad, ella es la mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Qué equivocada que está”, sostuvo.

Asimismo, Jazmín Pinedo calificó de “retrógrada” y “machista” la actitud de la ‘Urraca’ por decir que a los hombres actuales les gusta “cazar” a sus conquistas, y no al revés.

“Yo no le voy a permitir a nadie que me minimice como mujer a un pedazo de objeto, con conclusiones inexistentes y calificativos repugnantes. Yo no soy un objeto y no necesito colocarme un lazo. Somos amigos hace muchísimos años y nos permitimos la licencia de chachotearnos”, manifestó.

Jazmín Pinedo responde furiosa a Magaly Medina | VIDEO: América TV / Más Espectáculos

