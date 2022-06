Melissa Paredes furiosa con Magaly Medina: “No tiene autoridad moral ni cara para hablar de hijos

Melissa Paredes estalla contra Magaly Medina. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes no toleró que Magaly Medina dijera en su programa del 13 de junio que estaba usando a su hija para chantajear a Rodrigo Cuba. A través de su cuenta de Instagram, la modelo expresó su indignación y se dirigió a la periodista calificándola de “monstrua”. Además, señaló que ya está cansada de que haga rating hablando mal de ella.

Sin embargo, eso no quedó allí, pues dijo que la conductora de ATV no tiene ninguna autoridad moral para hablar de hijos. Melissa Paredes dio esta respuesta luego que la periodista dijera que la calidad moral de Melissa Paredes “no vale ni un peso”.

“ Bueno estoy grabando este video porque la monstrua del otro canal acaba de decir de que yo uso a mi hija para amenazar para no sé qué tanta cosa. Señora, ubíquese , para empezar le pongo en contexto, la pregunta fue si la psicóloga el canal 4 tenía que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar, y yo dije que no, que la psicóloga no tenía nada que ver y en tal caso, si hubiera un tema legal serían las personas y los psicólogos del Poder Judicial (los que tienen que intervenir) y la cámara Gesell. A qué le tienen tanto miedo como para inventar que la psicóloga de canal 4 tiene algo que ver con el tema, a eso me refería”, explicó la modelo.

PUEDES LEER: Melissa Paredes afirma que Rodrigo Cuba sabía que estaba con Anthony Aranda en el gimnasio el día del ampay

Asimismo, aclaró que ella no usa a su hija para lograr nada. Asimismo, advirtió a la conductora de TV que tenga cuidado con lo que dice de ella, pues ya está cansada de quedarse callada a su ataques.

“Yo no uso a mi hija para ningún tema, porque para empezar yo no ningún proceso que haya abierto hasta el día de hoy. Así que mucho cuidado con lo que usted está diciendo, con lo que está insinuando porque la verdad ya me cansé de estar callada, ya me cansé de ser su títere y haga rating, ya deje de hablar de mí, por favor”, indicó.

Melissa Paredes indicó además que para ella, Magaly Medina tampoco tienen autoridad moral para criticar a alguien.

“Para mí usted tampoco tiene autoridad moral ni cara para hablar de hijos, así que por favor, calladita se ve más bonita. Y menos para estar inventando algo tan grave sobre mí y, por otro lado, a mi parecer como usted dice, hay que dejar de venderse”, concluyó muy enojada.

Melissa Paredes asegura que no está usando a su hija para lograr algo de Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

¿QUÉ PUSO FURIOSA A MELISSA PAREDES?

Melissa Paredes grabó este video luego que Magaly Medina indicara la actriz continúa exponiendo a su hija de manera irresponsable.

“Ella amenaza con que su hija tendría que pasar por la cámara Gesell si ella inicia un juicio en el Poder Judicial. A mí esto me suena a chantaje, esto me suena a ‘haces lo que yo te pido o quién va a pagar las consecuencias va a ser la niña’. Me parece tan irresponsable de parte de Melissa lanzar una bomba así”, dijo la presentadora.

Para la periodista, Melissa intenta poner entre la espada y la pared a Rodrigo Cuba usando a su pequeña. Asimismo, señaló cuestionó la calidad moral y humana de la joven.

“Las personas que chantajean a otras realmente les tengo tan poco respeto, a Melissa Paredes yo no le tengo ningún respeto, me parece que su calidad moral y humana no vale ni un peso. Esto me parece una locura, de verdad no tiene sangre en la cara ¿por qué meter a una niña?”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: