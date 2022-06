Miss Perú 2022 en Esto es Guerra: ¿Cuánto rating logró el reality con la coronación de Alessia Rovegno?

Esto es Guerra se posicionó entre los primeros puestos de la tabla general del rating. (Foto: Instagram)

El último martes 14 de junio se vivió la gran final del Miss Perú 2022 en el set de Esto es Guerra. La organización del certamen de belleza decidió llevar a cabo la coronación de la nueva reina de belleza en el reality de América Televisión y, finalmente, Alessia Rovegno fue coronada como la representante del Perú.

Los televidentes pudieron ver a las 6 candidatas destacarse en los desfiles en traje de baño, típico y vestido de noche en el imponente escenario que construyó la producción del espacio televisivo. El concurso tuvo como segunda finalista a Valeria Flórez y como primera finalista a Tatiana Calmell.

Ambas fueron coronadas como ‘Miss Latina Universal’ y ‘Miss Perú Internacional’, respectivamente, y viajaran al extranjero para competir por la corona de dichos certámenes. Pese a las grandes críticas que recibió el resultado final, los televidentes estuvieron atentos, pues Esto es Guerra logró posicionarse en los primeros lugares de la tabla general del rating.

Según el informe de Ibope Media, Esto es Guerra con la final del Miss Perú 2022 logró 14 puntos en Lima y 14.9 en Lima +6 ciudades obteniendo el segundo lugar de la tabla. La teleserie ‘Luz de Luna’ se quedó con el primer puesto con 16.8 puntos de rating en Lima, mientras que en Lima + 6 ciudades hizo 17.3 puntos.

Por otro lado, la serie ‘Junta de Vecinos’ se quedó en el tercer lugar con 13.6 puntos en Lima y 14.3 en Lima +6 ciudades. En cuarta posición y no muy lejos se encuentra el programa de espectáculos de

Magaly TV La Firme con 12.9 de rating en Lima y 11.8 puntos en Lima +6 ciudades.

RATING DE OTROS PROGRAMAS

- ATV Noticias - ATV (8.8)

- América Noticias - América Televisión (11.1)

- En Boca de Todos - América Televisión (5.6)

- Los Milagros de la Rosa - América Televisión (10.6)

- Mi Fortuna es Amarte - América Televisión (4.7)

- América Hoy - América Televisión (6.1)

- Andrea - ATV (8.1)

- Arriba Mi Gente - Latina (4.4)

- La Banda del Chino - América Televisión (5.9)

- Yo Soy, 10 años - Latina (7.3)

- ATV Noticias al estilo Juliana - ATV (5.5)

- Amor y Fuego - Willax TV (2.2)

Alessia Rovegno es coronada como la nueva Miss Perú 2022. (VIDEO: América TV)

ALESSIA ROVEGNO SE PRONUNCIA TRAS SU CORONACIÓN

Alessia Rovegno no tardó en pronunciarse luego de ser coronada como la nueva Miss Perú 2022. La modelo de 24 años utilizó sus redes sociales para expresar su felicidad y compartir un mensaje de agradecimiento por todo el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores.

“Infinitamente agradecida con todas las personas que me apoyan y me mandan mensajes de mucho amor y motivación. Gracias Jessica Newton y a toda la organización del Miss Perú que nos recibieron desde el primer día con los brazos abiertos, siempre con la mejor energía y con muchas ganas de trabajar”, se lee en las primeras líneas de su publicación en Instagram.

“A todas las personas que vieron lo difícil que se me hizo tomar la decisión de participar y me motivaron a hacerlo. A mi familia que son todo para mi. Me siento con muchas ganas de aprender y trabajar muy duro por mi Perú sobre todo por los niños. Prometo entregar todo de mi para dejar el nombre de Perú en alto en el Miss Universo y mostrarle al mundo lo maravilloso que es nuestro país. No puedo estar más feliz. Gracias”, concluyó.

(Foto: Instagram)

