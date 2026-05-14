Piura activa vigilancia sanitaria en colegios tras reportarse 38 casos probables del virus Coxsackie en cuatro provincias

Autoridades sanitarias de Piura confirman 38 casos del virus Coxsackie, también conocido como la enfermedad 'manos, pies y boca'. El brote afecta principalmente a menores de edad en varias instituciones educativas de la región. Exitosa

La confirmación de decenas de casos del virus Coxsackie en distintas provincias de Piura encendió las alertas sanitarias y obligó a reforzar las medidas preventivas en instituciones educativas. La enfermedad, conocida como “manos, pies y boca”, afecta principalmente a menores de edad y mantiene bajo vigilancia a colegios públicos y privados de la región.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) informó que existen 38 casos probables distribuidos entre Sullana, Piura, Paita y Huancabamba. El incremento de reportes motivó acciones de control en planteles escolares, campañas de higiene y coordinaciones con el sector Educación para evitar nuevos contagios.

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En paralelo, algunos colegios dispusieron la suspensión temporal de actividades presenciales para facilitar labores de limpieza y desinfección. Autoridades sanitarias insistieron en que la enfermedad suele presentar evolución leve, aunque recomendaron aislamiento y atención médica ante la aparición de síntomas.

Provincias con mayor número de casos

Virus Coxsackie: expertos recomiendan suspender clases por siete días para cortar contagios| Foto: Canva

La Dirección Regional de Salud de Piura confirmó que Sullana concentra la mayor cantidad de reportes con 18 casos. Luego figura la provincia de Piura con ocho casos, especialmente en el distrito Veintiséis de Octubre. También existen registros en Paita y Huancabamba.

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El director de Inteligencia Sanitaria de la Diresa, Roger Machacuay, precisó: “Las provincias más afectadas son Sullana (18 casos), Piura (8 casos), Paita y Huancabamba”.

El funcionario indicó que las autoridades sanitarias mantienen coordinación con la Dirección Regional de Educación para fortalecer la vigilancia epidemiológica y detectar posibles contagios en colegios. Entre las medidas aplicadas figuran el aislamiento de los menores afectados entre siete y diez días, además de jornadas de limpieza y desinfección en ambientes escolares.

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Machacuay señaló además que los colegios no pueden suspender clases de manera general. Sin embargo, recomendó a las familias no enviar a los estudiantes que presenten síntomas relacionados con la enfermedad.

Suspensión de clases en instituciones educativas

El brote de virus de manos, pies y boca en Norcasia obliga al cierre temporal de un centro de desarrollo infantil - crédito iStock

Algunos planteles adoptaron medidas temporales tras la detección de casos entre alumnos. En la ciudad de Piura se dispuso la suspensión de labores escolares durante los días jueves 14 y viernes 15 de mayo en determinados colegios, con el objetivo de facilitar intervenciones sanitarias.

Uno de los casos corresponde al colegio “José María Escrivá de Balaguer”, donde se detectaron dos contagios en estudiantes de tres años. La directora Mariela Peña Garcés informó: “Los dos niños de 3 años afectados no están asistiendo desde el día lunes, las clases se van a suspender para todo el colegio para la desinfección del colegio”.

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Otra institución que confirmó casos dentro de su comunidad educativa fue la I.E. Basilio Ramírez Peña. Mediante un comunicado oficial, la dirección informó que solicitó apoyo inmediato del sector Salud. “Se ha solicitado la intervención de la posta de San José para que realicen las evaluaciones”, indicó el documento difundido a los padres de familia.

La institución también comunicó que coordina labores de desinfección y fumigación integral durante dos días consecutivos. Además, gestionará ante la UGEL la autorización para desarrollar clases virtuales mientras culminan las evaluaciones sanitarias correspondientes.

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Comunicado

Síntomas y evolución del virus

Las autoridades sanitarias explicaron que el virus Coxsackie suele presentar un periodo de evolución de entre cinco y ocho días. Entre los principales síntomas figuran fiebre, malestar general y lesiones características en distintas partes del cuerpo.

La Sub Región de Salud Morropón Huancabamba informó que los padres deben permanecer atentos ante cuadros de fiebre elevada, dolor de garganta y pérdida de apetito. Dos días después pueden aparecer puntos rojos, aftas en la boca y ampollas en palmas de las manos, plantas de los pies y zona del pañal.

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Especialistas del sector Salud remarcaron la necesidad de cumplir aislamiento estricto entre siete y diez días en caso de confirmarse síntomas y erupciones cutáneas. También recomendaron acudir a los establecimientos médicos para evaluación profesional y tratamiento orientado a reducir dolor e inflamación.

Campañas preventivas en colegios y comunidades

Frente al incremento de casos, la Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba intensificó campañas preventivas en el Alto Piura. Las actividades incluyen jornadas educativas en instituciones escolares, visitas casa por casa y sesiones demostrativas sobre higiene.

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El director de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, Elvys Román Huamán, informó: “Las intervenciones se realizan en instituciones educativas, casa por casa y centros de salud, donde estudiantes y población en general participan de jornadas educativas y sesiones demostrativas sobre las medidas de higiene necesarias para neutralizar este virus altamente contagioso”.

Las autoridades recomendaron el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de acudir al baño, toser o estornudar. También pidieron evitar compartir cubiertos, botellas y objetos personales.

Otra de las medidas difundidas consiste en limpiar constantemente juguetes, pupitres, sillas y manijas de puertas con soluciones desinfectantes. El personal sanitario además exhortó a evitar contacto directo con personas infectadas y reducir el riesgo de contagio en espacios escolares y familiares.

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