Gisela Valcárcel respalda a Jazmín Pinedo, tras críticas de Magaly Medina

Gisela Valcárcel muestra su respaldo a Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo se ha mostrado muy molesta y ofuscada debido a los comentarios que hizo la periodista Magaly Medina la noche del jueves 16 de junio en su programa de espectáculos. Allí la conductora la comparo con un ‘regalo con lazo’ e insinuó que Jazmín Pinedo le estaba coqueteando al futbolista Jefferson Farfán para que la invitara a salir.

La ‘Chinita’ en su bloque de +Espectáculos calificó a la periodista Magaly Medina como ‘retrógrada’ y ‘machista’ por decir que los hombres actuales le gusta cazar a sus conquistas y no al revés.

“Yo no le voy a permitir a nadie que me minimice como mujer a un pedazo de objeto, con conclusiones inexistentes y calificativos repugnantes. Yo no soy un objeto y no necesito colocarme un lazo. Somos amigos hace muchísimos años y nos permitimos la licencia de chacotearnos”, manifestó.

GISELA VALCÁRCEL RESPALDA A JAZMÍN PINEDO

Y quién estaba atenta al programa fue la conductora y productora Gisela Valcárcel que mostró su apoyo a Jazmín Pinedo, mediante dos historias que colgó en su cuenta de Instagram.

La reina de la televisión peruana, Gisela Valcarcel aprovechó el descargo que hizo Jazmín Pinedo en su bloque de televisión para colgar una primera impresión, donde señaló que Jazmín deseaba que siga sufriendo Magaly Medina.

“Jazmín ha dicho: Usted merece seguir sufriendo”, escribió Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel respalda a Jazmín Pinedo1. Video: Instagram

Es bastante conocida las diferencias que existe hace muchos años entre Gisela Valcarácel y Magaly Medina, por eso también aprovechó y colgó una segunda historia, mostrando su total respaldo a la empresaria e influencer.

“No sé lo que ha sucedido, pero eres inteligente y me ha encantado verte y escuchar tu verdad”, publicó la popular Señito.

Gisela Valcárcel respalda a Jazmín Pinedo2. Video: Instagram

¿QUE MÁS LE DIJO JAZMÍN PINEDO A MAGALY MEDINA?

Con voz firme, Jazmín Pinedo, fue detallando uno a uno sus molestias con respectos a los comentarios que Magaly Medina dijo una noche anterior. Primero señaló que Magaly Medina es de las peores entrevistadoras del Perú y luego que se muestra de una manera frente a las cámaras y otra cuando se apagan los reflectores.

“Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras del país , y no lo digo yo, también lo saben sus productores. Productores que en algún momento han trabajado conmigo, mil disculpas chicos por la infidencia. Yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme cómo soy” , comentó en un inicio en su espacio del mediodía.

Luego, Pinedo resaltó con ironía que la presentadora de Magaly TV La Firme no era nadie para criticarla, pues estaba muy lejos de ser considerada perfecta. “Ella, la más egocéntrica, es la dueña de la verdad, ella es la mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Qué equivocada que está”, sostuvo.

Asimismo, la exconductora de Esto es Guerra siguió arremetiendo contra Medina. Esta vez, le recordó que mantuvo un romance con Ney Guerrero, su exproductor; y también con César Lengua, exjefe de redacción del diario Ojo, donde la ‘Urraca’ inició sus prácticas preprofesionales.

“Fiel a su estilo, le recuerdo su vínculo con el director de aquella revista donde usted empezó trabajando. ¿Por qué no le mandamos un saludo al productor Ney Guerrero? Te mando un beso, Ney. No sienta vergüenza, siéntalo como mujer madura anunciando su divorcio en plena calentura para, luego, hacer como si no pasara nada dos semanas después”, expresó.

Y finalmente, la Chinita comentó que Magaly Medina normaliza el maltrato a la mujer, al hablar de forma despectiva del cuerpo de otras mujeres. “Su crítica fue comparar mi derrier con el de otras mujeres, eso es lo que significa una mujer para Usted. Que sus complejos y sus frustraciones no normalice el maltrato a la mujer. Yo no le deseo el mal... Usted merece seguir sufriendo ”, afirmó.

Jazmín Pinedo responde furiosa a Magaly Medina | VIDEO: América TV / Más Espectáculos

