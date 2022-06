Exreinas de belleza felicitan a Alessia Rovegno tras triunfo en el Miss Perú Universo 2022

Exreinas de belleza felicitan a Alessia Rovegno. (Foto: Composición)

El Miss Perú Universo 2022 ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Mediante las plataformas digitales, diversos usuarios y personajes públicos han expresado su opinión tras la coronación de la nueva reina nacional.

Fue la noche del martes 14 de junio que Alessia Rovegno se coronó como la nueva Miss Perú Universo. La hija de Bárbara Cayo generó polémica con su triunfo, pues muchos creen que su coronación ya estaba cantada desde un principio. Otros aseguraron que le falta experiencia en la oratoria.

Pese a comentarios positivos y negativos sobre su triunfo, la nueva reina recibió el saludo de otras reinas. La ex Miss Perú e incluso la Miss Mundo 2004, le mostraron su apoyo y felicitación por consagrarse como la representante de la belleza nacional. Fue así que lo dejaron saber en sus redes sociales con diversos mensajes.

MISSES LA RESPALDAN

Laura Spoya, la Miss Perú Universo 2015, usó su cuenta de Instagram para opinar sobre la elección de Alessia. La exreina aseguró que estaba de acuerdo con el resultado, además señaló que era una de sus candidatas favoritas y explicó las razones.

“Ayer felicité a Alessia por Instagram. A mí ella me parece guapísima, tiene mucho porte y presencia . En concurso como el Miss Universo, aunque se diga que no solo se busca belleza física, sino una integral, de todas maneras se busca una candidata con porte y elegancia. Ella lo tiene perfectamente. Estoy de acuerdo con su elección y siempre pensé que era el caballito ganador”, comentó en sus historias.

Janick Maceta también se pronunció. La reina del Bicentenario se encargó de coronar a la ganadora y se mostró contenta con el resultado de la noche del martes. “Es el inicio de un camino largo de una reina que tiene mucha responsabilidad. pero estoy segura que lo hará muy bien. De momento que lo disfrute, porque el reinado se pasa muy rápido. Espero que se mantenga enfocada confiando en ella misma y en su potencial”.

Por otro lado, Maju Mantilla la recibió en su programa En Boca de Todos. Allí la felicitó personalmente y le habló sobre las críticas. Frente a ello, le pidió que saque lo mejor que tiene de sí misma para destacar. “Felicitaciones, Alessia. Eres una mujer hermosa. Tienes que saber que las críticas van a estar, pero tienes que sacar lo mejor de ti siempre”.

Otras exreinas que se pronunciaron en redes sociales fueron Valeria Piazza y Prissila Howard. Ambas compartieron una fotografía en su cuenta de Instagram y escribieron: “Queens de vibra bonita” y “Felicidades hermosas”, respectivamente. Además, Olga Zumarán su sumó a la celebración y le escribió: “Linda Miss Perú, lo dice otra Miss Perú”.

ALESSIA AGRADECE AL PÚBLICO

Tras su triunfo y coronación, Alessia Rovegno decidió agradecer a su público y envío un extenso mensaje a través de sus redes sociales. En sus palabras, la Miss Perú Universo 2022, aseguró que se preparará arduamente para conseguir la corona en la competencia Internacional. También, no dejó de agradecer el apoyo incondicional que le ha brindado su familia y seres queridos durante este tiempo.

“Infinitamente agradecida con todas las personas que me apoyan y me mandan mensajes de mucho amor y motivación. Gracias Jessica Newton y a toda la organización del Miss Perú que nos recibieron desde el primer día con los brazos abiertos. A mi familia que son todo para mí. Me siento con muchas ganas de aprender y trabajar muy duro por mi Perú sobre todo por los niños. Prometo entregar todo de mi para dejar el nombre de Perú en alto en el Miss Universo y mostrarle al mundo lo maravilloso que es nuestro país. No puedo estar más feliz. Gracias”, escribió en su publicación.

