Papá de Alessia Rovegno orgulloso de la coronación de su hija: “Es su sueño desde muy chiquita”

Papá de Alessia Rovegno feliz porque su hija ganó el Miss Perú. (Foto: Instagram)

Alessia Rovegno ganó el Miss Perú 2022 y su coronación fue catalogada como polémica por varios seguidores de este certamen de belleza. Muchos indicaron que hubo preferencias en la organización, por lo que era más que obvio que la joven modelo de 24 años sería la ganadora.

Sin embargo, pese a las criticas en su contra, su papá, Luis Rovegno, salió al frente para defenderla, señalando que ella desde muy pequeña soñaba con convertirse en Miss Universo, por lo que durante más de un mes se preparó para este concurso, reconociendo que todavía le faltaba un poco más.

“ Es el sueño de Alessia desde muy chiquita, desde los 7, 8 años ella modelaba frente al espejo. Ella quería ser modelo, quería ser Miss Perú y quería ganar el Miss Universo . Bueno se va a preparar para tentar la corona del Miss Universo. Se tiene que preparar, tiene ahora seis meses y le va a meter a full. Quiere también trabajar por los niños, que es su otra pasión”, comentó.

Asimismo, el padre de Alessia Rovegno señaló que tiene conocimiento de la pasión que tiene su hija con el tema de ayuda social a los más pequeños, pues desde hace algún tiempo colabora en diferentes actividades.

“Mi hija pequeña también fue y yo también he ido un par de veces. Sé que mis dos hijas mayores siempre han ido desde hace años y nada, desearle toda la suerte del mundo, voy voy a estar atrás siempre apoyándola como siempre lo he hecho”, indicó.

De otro lado, aunque la modelo es acusada de haber sido favorecida en este certamen de belleza, su papá señala que no fue así, y es que aunque las criticas son muchas, diferentes profesionales de este rubro la daban como la ganadora y además era una de las favoritas.

“Cabe quien es libre de opinar... este... hay personas que tienen sus preferencias, para mí llegan todas felicitaciones y al menos que me he puesto a seguir estos missólogos, tanto a internacionales como nacionales, que son varios y todas la dan de favorita, que era la mejor y nada... yo no sé mucho de estas cosas no te podría decir pero sé que Alessia durante todo este mes se ha estado preparando porque era muy difícil, muy diferente, lo que ella era de modelo a lo es ser Miss, pero en un mes ha avanzado un montón”, señaló.

Para terminar de hablar sobre este tema, el empresario destacó los avances que tuvo Alessia Rovegno en poco tiempo mientras se preparaba para el Miss Perú, por lo que para el Miss Universo tendrá una mejore preparación al tener seis meses para alistarse.

“Imagínate si en un mes ha avanzado eso, que no sabía mucho, imagínate lo que puede hacer en seis meses. Ella es perseverante, a ella le gusta. Quiero que mi hija sea feliz”, señaló.

Lucho Rovegno se mostró bastante orgulloso de su hija tras ser coronada como la nueva Miss Perú. El empresario también la defendió de las críticas.

APRUEBA SU RELACIÓN CON HUGO GARCÍA

Mientras era entrevistado por el programa Amor y Fuego, Lucho Rovegno habló sobre la relación que tiene Alessia con Hugo García. El empresario aprobó al chico reality y solo tuvo palabras de halago cuando se refirió a él.

“ Hugo es espectacular, este... yo ya lo conocí hace ya unos meses y no te puedo decir nada malo de él . Conversé con él, me hablaron de él otras personas y espectacular realmente. Trabajador, buen corazón, noble, hace sus cosas profesional”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: