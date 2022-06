Miss Perú: reinas de belleza que generaron polémicas tras su coronación

Misses que generaron polémica por su título como reina. Foto: composición

La reciente Miss Perú 2002, Alessia Rovegno fue coronada pese a las críticas por su poco desenvolvimiento ante cámaras y su carencia de vocabulario cuando le tocaba responder la ronda de preguntas. Sin embargo, los especialistas explican que la modelo se someterá a una exhausta preparación para mejorar su oratoria y dar así, una presentación que enorgullezca a nuestro país en el certamen internacional del Miss Universo 2022.

Otros la criticaban por ser supuestamente la favorita, habiendo - según la apreciación de algunos usuarios, candidatas con mucho más talento en el concurso. Lo cierto es que en los reinados, nunca han faltado los detractores o los escándalos. Aquí unos ejemplos:

ROSA ELVIRA CARTAGENA - MISS PERÚ MUNDO 1999

La guapa morena, Rosa Elvira Cartagena denunció que le habían robado la corona del Miss Ambar, pero tras descubrirse la verdad, la organización le retiró el título de Miss Perú Mundo 1999.

Ella había ganado el titulo a la mujer más bella en abril 1999, meses después fue invitada al Miss Ambar Mundial en República Dominicana.

Rosa Elvira Cartagena. foto: Captura

A su llegada al aeropuerto nacional Jorge Chávez, Rosa Elvira, entre lágrimas, señaló que había ganado el título de Primera Virreyna del Miss Ambar pero que lastimosamente le habían robado la corona.

Esta declaración hizo que efectivos de la Policía Nacional del Perú la ayudarán a buscar la mencionada corona pero días después se descubrió que Rosa Elvira estaba mintiendo, que no había ganado ningún título en el país centroamericano.

Por tal motivo, la organización Miss Perú Mundo, a cargo de Jessica Newton, tomó la decisión de retirarle el titulo de reina de belleza, quedando como Miss Perú Mundo, la señorita Wendy Monteverde Díaz.

Tras el escándalo, la modelo migró a Estados Unidos, allí forjó un nuevo camino como modelo de alta costura y conducción. Varios años después, mediante sus redes sociales se supo que durante la pandemia estuvo trabajando de enfermera técnica en un hospital de Miami.

Rosa Elvira Cartagena y la vez que mintió acerca de la corona Miss Ambar. Video: Canal de youtube El Dominical de Panamericana

MELISSA PAREDES RENUNCIA A CORONA DE MISS PERÚ MUNDO 2012

En julio de 2012, Melissa Paredes fue coronada como Miss Perú Mundo en una ceremonia cargada de críticas, ya que las favoritas no lograron clasificar pese al buen desempeño durante el certamen de belleza.

Melissa Paredes se coronó como Miss Perú Mundo 2013. (Foto: Miss Perú Mundo)

A menos de un día de tener la corona, se filtraron más de 10 fotografías de la exconductora modelando en lencería, aparecía como gatubela, prisionera y hasta como conejita. Melissa Paredes no pudo negar dichas instantáneas.

En su defensa, la entonces reina de belleza aseguró que esas imágenes fueron tomadas como una sesión de fotos en la casa de una de sus amigas, quien tenía un negocio de lencería y quería promocionar un par de prendas para la temporada de Halloween. Pero no imaginó que terminarían siendo usadas por sus detractores en su contra.

“Me hicieron esas fotos en una casa. No fue nada planificado, ni producido. No pensé que iba a tener estas consecuencias. Soy un ser humano, tengo sentimientos, soy una mujer sentimental. Ella (mi amiga) me dijo ‘hay que probar estas fotos’, pero no era para que salgan a la luz”, expresó para el programa Enemigos Públicos.

Fotos de Melissa Paredes vestidas como conejita se hicieron virales.

MAGALY MEDINA TAMBIÉN LA CRITICÓ

Agregado a esto, Magaly Medina difundió en su programa de espectáculos la participación de Melissa Paredes en el Miss Colita Ventanilla 2011, en donde mostraba sus atributos al público masculino en una pasarela bastante cuestionada.

“¡Mírenla posando en hilo dental! Ella es nuestra Miss Perú Mundo. Miren cómo mueve la colita, sí que quería ganar el concurso. Ella tiene experiencia. Este concurso no tiene el glamour del Miss Perú, pero las concursantes tampoco son modelos reconocidas”, comentó Magaly Medina en el 2012.

Esto ocasionó que Melissa Paredes renunciara a la corona como la mujer más bella del 2012, por verse afectada por las críticas y rumores. Se presentó junto a Tito Paz, entonces organizador del Miss Perú Mundo, en el programa Dos Sapos y Una Reina.

“Hoy, yo, Melissa Paredes renunció a la corona. No la necesito. No hay que tener una corona para ser alguien. Mi familia me preguntó por qué renunciaba a mi sueño y yo les dije que lo hago para sentirme más tranquila conmigo misma. Estoy orgullosa de mí misma. He sido Miss Ventanilla, luego Miss Callao y gané la corona de Miss Perú Mundo con justicia ”, declaró Paredes.

La modelo le cedió su corona a la piurana, Elba Fashbender, ganadora del tercer lugar del certamen de belleza.

MICHELLE SOIFER RETIRADA POR ESTAR CASADA

En el 2010, Michelle Soifer postuló al Miss Perú como representante del Callao. sin embargo ella habría omitido una información super importante a cerca de su estado civil. La popular ‘Michi’ dijo que era soltera cuando en verdad estaba casada y según el reglamento, las participantes que están casadas no pueden participar.

De acuerdo a los estatutos del concurso de belleza, las participantes no pueden estar casadas. Maritza Mendoza, la presidenta de la organización de aquel momento, también se pronunció al respecto.

“Todas las candidatas están muy tristes por este tema. Ella es una niña muy disciplinada. Hablé con su mamá y con ella, en realidad estamos desconcertadas...”, comentó.

Michelle Soifer tuvo que ser sacada del Miss Perú al mentir en su estado civil.

MILLET FIGUEROA - MISS SUPERTALENTO DEL MUNDO 2016

La actriz Milett Figueroa ganó la corona del certamen Miss Supertalent of the World 2016 en Corea del Sur. Sin embargo en el Perú causó muchas críticas su desempeño cuando cantó el tema ‘Candela’, de Noelia, ya que desentonó en varias notas musicales.

Milett Figueroa como Miss Supertalentosa del Mundo 2016. Foto: captura

Cabe indicar que en el certamen que se llevó a cabo en diciembre del 2016, las participantes debían demostrar no solo su belleza, sino también sus habilidades en canto, baile, pintura y música. Y Millet Figueroa se presentó ante el jurado como actriz y cantante.

Como se recuerda, la elección de Milett Figueroa como candidata al Miss Supertalent of the World 2016 causó polémica pues la modelo no había participado en el Miss Perú. Sin embargo, Jessica Newton defendió su candidatura y señaló que necesitaba enviar a una reina de belleza que este completamente capacitada.

“De nada me sirve mandar una niña que no puede cantar, que es tímida, que no baila, que no se desplaza bien en la pasarela, y que no tiene la tranquilidad de lucirse frente a un público abierto. Así como todo es un negocio, y hay quienes manejamos distintas plataformas, yo ya les demostré que sé lo que hago” , afirmó Jessica Newton.

Milett Figueroa canta en el Miss Supertalent Of The World 2016. Video: Canal de youtube de Super Show TV

REINAS DEL MISS PERÚ LA PRE 2022

La victoria de Kyara Villanella, Alondra Huarac y Gaela Barraza en el Miss Perú La Pre 2022 quedó en tela de juicio debido a que las jóvenes reinas son hijas de personajes mediáticos del espectáculo y de la política tales como Keiko Fujimori, Nilver Huarac y Tomate Barraza.

Además, varias candidatas del certamen acusaron a la organización de tener presuntas preferencias hacia las “hijas de famosos”, dejando de lado así a otras adolescentes que soñaban con la corona.

Durante la presentación oficial de las ganadoras del concurso de belleza, quienes representarán al Perú en los próximos certámenes internacionales en El Salvador, las jóvenes fueran consultadas por los comentarios de su ex compañeras del certamen, las modelos respondieron:

“Estoy un poco decepcionada porque yo sentí de verdad que eran mis amigas. Yo sé que cada opinión es válida y está bien, la respeto, pero de verdad estoy un poco triste por eso”, señaló Kyara Villanella, la hija de la excandidata presidencial.

Por su lado Gaela Barraza se entristeció que sus supuestas amigas hayan terminado en su contra debido a su victoria en el Miss Perú La Pre. “No soy la única que consideraba amigas a las chicas que participaron en el concurso, y así decidieron atacarnos. Pero se respeta lo que ellas quisieron pensar, pero de ahí hacer esos comentarios… no me parece”, afirmó.

Y la hija del productor musical Nilver Huarac indicó: “A mí no me gusta decir cosas de las demás personas, siento que no tengo el derecho de opinar sobre alguien. Me da mucha pena. Yo no me siento muy atacada, he visto también que tengo comentarios buenos. Espero que a esas personas (las que la critican) puedan encontrar algo que las haga felices”.

