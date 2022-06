Jurado Nacional de Elecciones pide a la Comisión de Constitución que reconsidere dictamen sobre el retorno a la bicameralidad

Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Andina.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió a la Comisión de Constitución y Reglamento que reconsidere el dictamen aprobado la semana pasada que restablece el sistema bicameral en el Congreso de la República.

En un comunicado, el organismo electoral pidió al mencionado grupo de trabajo que tenga una mayor reflexión sobre la propuesta que incluye modificar el artículo 99 de la Constitución para otorgar a los miembros del sistema electoral la prerrogativa de antejuicio político y permitir que sean sometidos a un juicio político por el Parlamento.

“Reflexionen y reconsideren su decisión, a efectos de que no se incorpore a los miembros del sistema electoral de los sujetos pasibles de ser sometidos a un juicio político por presunta infracción constitucional”, indicó en el pronunciamiento. Agregaron que la Comisión de Constitución no solicitó su opinión ni tampoco de integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Además, el Jurado Nacional de Elecciones enfatizó que hay un riesgo de que las autoridades políticas, como los congresistas, tengan la potestad de sancionar a autoridades electorales sobre la base de una valoración política y no jurídica.

“Resultaría cuanto menos muy peligroso para la democracia y las instituciones de nuestro país, ya que tendría el poder de sancionar a quienes ejercen jurisdicción en causas en las que se encuentran relacionadas directamente a sus intereses políticos, configurándose una clara vulneración al derecho de ser juzgado por jueces imparciales”, sostuvo el Pleno del JNE.

#Pronunciamiento del Pleno del JNE sobre proyectos de ley que proponen modificar el artículo 99 de la Constitución Política para incluir a los miembros del Sistema Electoral.

Como se recuerda, el pasado 7 de junio, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría el dictamen que pretende reformar la Constitución a fin de que el Parlamento esté conformado por una cámara de diputados y otra de senadores.

La votación final registró trece a favor entre los que se encuentran los votos de miembros de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso. Además de una abstención, los cinco votos en contra vinieron de Perú Libre y Cambio Democrático.

El proyecto de ley presentado por la fujimorista Patricia Juárez contempla la modificación de 50 artículos de la Constitución Política del Perú, así como la inclusión de dos nuevos. Esto permitiría que el Parlamento esté conformado por 130 diputados y 60 senadores que trabajarían durante cinco años. Estos podrían alargar su mandato por solo un periodo más.

Sobre los votos de confianza al gabinete ministerial, el proyecto plantea que de ser negado hasta en tres oportunidades, el presidente de la república está facultado para disolver la cámara de diputados, mas no la de senadores. Además, aquellos que postulen a la presidencia de la república también estarán facultados para postular a cualquier de las dos cámaras, tal como lo estipulaba la Constitución de 1979.

Entre otros cambios, se modifica el artículo 82 de la Constitución, que actualmente plantea que el contralor general de la República es electo por el Congreso a propuesta del Ejecutivo. “El contralor general es elegido por el senado con el voto de dos tercios (2/3) del número legal de sus miembros. Puede ser removido por la misma cámara por falta grave, con igual número de votos”, indica, en cambio, el dictamen.

DEFENSA DE LA PROPUESTA

En una entrevista con Infobae, el jurista Ernesto Álvarez Miranda defendió la propuesta al argumentar que mejorará la calidad de los parlamentarios y las leyes. “El contrapeso es importante porque podría prestigiar a la institución parlamentaria en su conjunto. Como los senadores son elegidos por distrito nacional único, ya el líder regional no tiene posibilidades de ganar. Los que postulan y los que ganan una curul en el Senado, tienen que ser conocidos a nivel nacional. Tienen que tener una trayectoria, cierto prestigio profesional y político que no se acumula siendo alcalde provincial o siendo un político amateur. Desde ya eso va mejorar la imagen del Congreso en su conjunto. Segundo, el número de parlamentarios no debe significar mayor gasto”, indicó.