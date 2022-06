Madre de Luis Advíncula se enteró en plena entrevista que su hijo había renunciado y esta fue su reacción

Madre de Luis Advíncula se mostró sorprendida por decisión de su hijo. (Foto: Composición)

El pasado 13 de junio fue un día bastante triste para la hinchada peruana, pero sobre todo para los seleccionados, quienes entregaron garra y corazón en la cancha para que Perú gane un cupo en el Mundial de Qatar. Sin embargo, el sueño de muchos no se pudo cumplir. Este resultado llenó de impotencia a los jugadores, entre ellos, Luis Advíncula, quien a través de Instagram pidió perdón y decidió renunciar al equipo por haber fallado un penal.

América Hoy se comunicó de inmediato con Felicia Castrillón, madre del deportista, quien en plena entrevista se enteró de la decisión de su hijo.

“Mi hijo se puso a llorar y a mi me hizo llorar también viendo el partido. Ya no quiero ni acordarme ya. Ahora estoy muy triste la verdad” , empezó diciendo Castrillón, quien señaló que su hijo no hablará con nadie por al menos dos días, pues se encuentra muy triste y enojado.

“Ahora, por lo menos dos días que mi hijo ya no va hablar. Ahorita te lo juro que ahorita, no tengo ganas de hablar nada de fútbol”, dijo bastante mortificada, más aún cuando el reportero le comunicó de la publicación de su hijo.

“¿Ha renunciado? No, no, no, yo opino que él ahorita está dolito, pues, pero ahorita está deprimido. Y está con cólera, porque no quiere hablar con nadie, yo le he escrito, no me ha respondido”, señaló doña Felicia, que en efecto tenía razón. Minutos después, Advíncula decidió eliminar su publicación, dando a entender que había escrito con la cabeza caliente.

El reportero también se comunicó con Nanci Cortijo, mamá de Renato Tapia. Ella indicó que siente el dolor del pueblo, pero tiene presente que en el fútbol siempre habrá una revancha.

“Es un dolor del pueblo, es un partido, el fútbol, y bueno, cuando se pierde el pueblo se pone triste, pero sabemos que el fútbol te da revanchas, y los chicos están preparados para ello. Entrenan, mañana, tarde, doble turno, sacrifican a su familia, sacrifican muchas cosas por darle felicidad al país. Así que yo los felicito la verdad, por la entrega de cada uno de ellos” , remarcó.

LA RENUNCIA DE LUIS ADVÍNCULA

El seleccionado se dejó llevar por sus emociones y pidió perdón al pueblo peruano, para luego informar que daría una paso al costado porque no podía con la culpa de haber fallado un penal.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Yo hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, escribió el futbolista, sorprendiendo a toda su hinchada. Minutos después, borró la publicación.

