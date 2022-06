“Soy el único responsable de esta debacle”: Advíncula renunció a la selección de Perú tras fallar su penal ante Australia y luego borró el mensaje

Falla el penal Advíncula en el Perú vs Australia. Video: TNT Sports Chile

Un duro e inesperado revés sufrió la Selección de Perú. Los sudamericanos no pudieron demostrar todo su potencial ante Australia y quedaron fuera de carrera de conseguir un boleto al Mundial de Qatar 2022. Los de Ricardo Gareca, tras igualar 0 a 0, cayeron en la tanda de penales ante los Socceroos, quienes sellaron su boleto al Grupo D, donde enfrentarán a la vigente campeona Francia, Dinamarca y Túnez.

Una vez finalizado el partido, Luis Advíncula fue uno de los que quedó más abatido. El futbolista, totalmente desconsolado, se marchó del campo de juego escoltado por sus compañeros mientras escondía su cabeza dentro de su camiseta.

La historia que luego borró Luis Advíncula

El defensor de Boca Juniors no se perdonó haber fallado su disparo ante el arquero Andrew Redmayne -ingresó especialmente para este momento del partido en lugar del capitán y emblema Ryan- y mediante una historia en sus redes sociales anunció su salida oficial del elenco nacional. Sin embargo, minutos más tarde borró su mensaje.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Yo hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”. Horas más tarde, borró el mensaje de sus perfiles.

Los compañeros consolaron a Luis Advíncula (AFP)

El lateral derecho era una de las piezas clave para Ricardo Gareca. Con el Tigre sentado en el banco de suplentes, el futbolista fue importante para clasificar al Mundial de Rusia 2018 (en esa oportunidad vencieron en el Repechaje a Nueza Zelanda) y conquistó tres medallas en la Copa América: dos de bronce (Argentina 2011 y Chile 2015) y una de plata (Brasil 2019).

El marcador de punta defendió la camiseta incaica en 106 oportunidades, en las que marcó dos goles (uno en un amistoso ante Alemania y otro contra Ecuador por Eliminatorias) y brindó seis asistencias.

Los próximos días serán clave para saber si finalmente Advíncula, de 32 años, toma la decisión de dar un paso al costado en la Selección de Perú. Por lo pronto, deberá viajar a Buenos Aires para ponerse nuevamente bajo las órdenes de Sebastián Battaglia. El Xeneize tiene un calendario apretado, en el que buscará quedarse con la Liga Profesional, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

