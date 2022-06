Ernesto Pimentel: “Le debo todo a la Chola Chabuca, mi casa, mi comida, mi historia.” | ENTREVISTA

Ernesto Pimentel feliz por los 30 años de la Chola Chabuca. (Foto: Composición)

Ernesto Pimentel es uno de los actores cómicos más queridos de la televisión peruana. Su personaje, la Chola Chabuca tiene identidad propia y ha demostrado que está en el corazón de su público. En julio de cada año, espera a todos sus seguidores en la carpa de su circo y todos los sábados los llena de humor con El Reventonazo de la Chola.

Ernesto Pimentel conversó con Infobae y reveló que el cariño que el público le tiene, permitirá que su querida ‘Chabuquita’ continúe creciendo y permanezca en el tiempo. Además, se alista para regresar con su circo que estará listo para presentarse desde el 21 de julio en Plaza Norte.

Ernesto, La Chola Chabuca acaba de cumplir 30 años, ¿Cómo te sientes?

Me siento como si volviera a empezar. Hay que usar toda la experiencia con la finalidad de renovarse. Cada programa es un examen y la nota no es el rating, sino la satisfacción de hacer lo que a ti te gusta. Siempre me hablan de liderazgo, en el horario que me han puesto siempre ha sido favorable, pero eso queda en un segundo plano cuando te sientes contento por lo que haces.

Cuentas con el respaldo del público...

Yo me siento en deuda con el público. Todo lo que hago o dejo de hacer es porque me siento comprometido con su generoso respaldo. El público le ha dado sentido aestos 30 años de carrera, pero también está que yo siempre vuelvo a aprender y a empezar para ellos.

Has tenido que adaptarte a las redes sociales, sin querer eres influencer...

Voy a tener Telegram recién, pero en Tiktok tengo casi un millón de seguidores y es una red social para jóvenes. Además, tengo medio millón en Twitter, esas métricas no eran importantes para mí porque se han dado de forma orgánica, pero es un gran referente. Fui a Gamarra a comprar telas para hacer mis vestuarios y la gente me pide foto y ese es el valor que tengo de influencer. Estoy contento de seguir siendo la misma persona.

¿Qué le debes a la Chola Chabuca?

Le debo todo a Chabuca, mi casa, mi comida, mi historia. Yo amo a la Chola Chabuca y si hay algo malo en el personaje, el responsable siempre seré yo. La Chola muestra lo mejor de mí mismo y es lo que quiero exponer.

Cuidas mucho de ‘Chabuquita’, ¿quién es y cómo se muestra?

A la Chola no le duele nada, si yo tenía problema de cadera, ella igual bailaba, si hay alguna crítica, era para Ernesto. Nunca he expuesto al personaje a una situación incómoda o dolorosa, no he permitido que se rían de ella.

Ernesto Pimentel se sometió a un trasplante de cadera tras ocho años de caminar con bastón. (Foto: Instagram)

¿Qué diferencia a tu personaje andino a los demás?

Lo andino era presentado como dependiente. En el humor, no había referente de un personaje que sea ganador. En mi caso, Chabuca era la dueña de la casa, no la empleada y se ha ido manteniendo en mi trabajo y eso habla de mi propuesta. Incluso estoy bordando lo que voy a usar en el circo porque se trata de presentar al personaje de la mejor forma.

¿La Chola Chabuca se llegara a jubilar en algún momento?

Ernesto Pimentel tiene fecha de caducidad, pero la Chola no. Mi idea es seguir con el personaje más tiempo y llevarlo a otros espacios como el libro, el cuento, la película, la serie y todo vinculado a esto que me hace feliz. El podcast, la radio, las redes, yo voy a hacer mi carrera como Ernesto y aparte con la Chola. Quien puede detener este proyecto, solo será el público. Sobre todo en estos tiempos que la televisión es tan competitiva.

En tu celebración invitaste a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes han sido criticados más de una vez, ¿cuál fue el motivo?

Primero, porque Ricardo empezó en mi programa en un reality que hice para buscar comediantes. Y a Jorge Luna porque es una persona que tiene pocos años en el humor. No veo ningún problema en mostrar lo que para mí es interesante. Saber que hay detrás de esos chicos que llenan estadios, teatros, coliseos y lo hacen con humor. Yo no quería ponerlos en una situación incómoda porque estaba celebrando mi aniversario. Tenía ese interés de mostrar el lado positivo de que la gente saque sus propias conclusiones.

EL CIRCO DE LA CHOLA CHABUCA

Como todos los años, Ernesto Pimentel se prepara para darle al público uno de los shows más esperados. El circo de la Chola Chabuca se ha convertido en una parada obligatoria para disfrutar en familia, por eso las entradas ya se encuentran a la venta.

El circo va desde el 21 de julio hasta el 30 de agosto en la explanada de Plaza Norte. Los precios van desde los 22 soles para niños y 32 soles para adultos. Cabe precisar que hasta el 15 de junio está la Preventa 1 con precios reducidos. Puedes comprar tus entradas a través de Teleticket.

La Chola Chabuca celebrará sus 30 años en la televisión.

