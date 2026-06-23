Lima en alerta por Fenómeno El Niño: ANA interviene puntos críticos en ríos de la capital para reducir riesgo de inundaciones

El Fenómeno El Niño vuelve a encender las alertas en el país ante la posibilidad de lluvias intensas, incremento del caudal de los ríos y la activación de quebradas en la costa peruana. En ese escenario, Lima no es la excepción: su infraestructura hidráulica y urbana enfrenta una alta vulnerabilidad frente a posibles desbordes e inundaciones.

Las autoridades vienen advirtiendo que los principales ríos que atraviesan la capital, Rímac, Chillón y Lurín, concentran puntos críticos donde la acumulación de sedimentos reduce la capacidad de drenaje. Esto incrementa el riesgo de desbordes en temporadas de lluvia intensa asociadas al fenómeno climático.

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En respuesta a este escenario, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha intensificado sus intervenciones preventivas, priorizando la limpieza de zonas críticas con el objetivo de reducir el impacto de eventuales emergencias y proteger a la población asentada en zonas ribereñas.

ANA define intervención en 24 puntos críticos de ríos de Lima ante riesgo de El Niño

Ernesto Fonseca, especialista en evaluación de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), explicó que los trabajos se enfocan en puntos críticos identificados por su vulnerabilidad a desbordes y daños durante episodios de lluvias intensas. “En Lima tenemos 24 puntos críticos que forman parte de una meta nacional de 101 kilómetros lineales de limpieza. Con esto pensamos hacer frente, principalmente, a las zonas vulnerables ante un eventual fenómeno El Niño”, señaló en entrevista a la Agencia Andina.

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Fonseca detalló que la entidad desarrolla tres acciones principales para reducir riesgos: la descolmatación de cauces, la delimitación de fajas marginales y la identificación de puntos críticos en las cuencas. Estas intervenciones apuntan a disminuir la acumulación de sedimentos y a ordenar el uso del territorio en áreas donde el agua puede ganar espacio con rapidez.

En paralelo, el especialista advirtió que uno de los principales riesgos asociados a El Niño es el daño a la infraestructura hidráulica, con la posibilidad de interrupciones en el abastecimiento de agua potable por el aumento de sedimentos. En ese contexto, las tareas preventivas buscan proteger tanto a la población como a servicios esenciales vinculados al agua y al drenaje urbano.

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Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)

Río Rímac concentra las principales labores por su alta vulnerabilidad

Sobre los avances en la capital, Fonseca indicó que hasta la fecha se ejecutaron 7.53 kilómetros de descolmatación, principalmente en el río Rímac, al que consideró el más sensible por su cercanía a zonas densamente pobladas y por abastecer de agua a gran parte de Lima Metropolitana.

“El río Rímac es el más sensible. Nuestra meta es superar los 55 kilómetros de descolmatación hasta octubre en los ríos Rímac, Chillón y Lurín”, precisó el especialista. Estas tres cuencas, recordó, atraviesan la capital y concentran gran parte de las intervenciones preventivas por su impacto potencial sobre la población y la infraestructura urbana.

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La ANA enmarca estas acciones en una estrategia nacional más amplia que abarca puntos críticos desde Tumbes hasta Lima, con el objetivo de reducir los efectos de crecidas, desbordes e inundaciones en un periodo en el que las lluvias intensas pueden elevar el caudal y acelerar los procesos de erosión y arrastre de material.

Río Rímac alcanza nivel crítico y autoridades advierten riesgo de desbordes en zonas cercanas. (Foto: Agencia Andina)

Chosica bajo vigilancia por riesgo de huaicos y activación de quebradas

Además de las labores en los ríos, la ANA mantiene vigilancia en Chosica y otras zonas expuestas a la activación de quebradas durante temporadas de lluvias intensas. “Lo que más nos preocupa es la zona de Chosica. Ahí la realidad son los huaicos y estamos atentos a cualquier activación de quebradas”, sostuvo Fonseca.

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El especialista recordó que, en años anteriores, la entidad instaló mallas geodinámicas para retener material arrastrado por los huaicos y que recientemente se realizaron labores de mantenimiento para garantizar su operatividad. También destacó que más del 98 % de las quebradas ubicadas en la zona de Chosica cuentan con fajas marginales delimitadas, espacios donde está prohibida la construcción de viviendas o el desarrollo de actividades económicas permanentes debido al peligro que representan.

Crece la preocupación entre los pobladores de Huarochirí y Lurigancho Chosica. - credito Gob.pe

En este frente, la prevención se apoya en el monitoreo y en medidas que buscan reducir el impacto del arrastre de lodo, piedras y otros materiales que suelen descender por las quebradas cuando las lluvias se concentran en periodos cortos y con alta intensidad.

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Lluvias intensas podrían activar huaicos y deslizamientos en Lima, alerta Cenepred

La alerta por el Fenómeno El Niño también fue destacada por José Luis Epiquién Rivera, vocero del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), quien advirtió que doce distritos de Lima quedaron en riesgo muy alto ante un escenario de lluvias intensas. El especialista explicó que el punto crítico se ubica en las cuencas que concentran el drenaje y los desbordes cuando se incrementa el caudal: Chillón, Rímac y Lurín, además de la cuenca norte.

El vocero del Cenepred, José Luis Epiquién Rivera, advirtió que el Fenómeno El Niño podría generar inundaciones en Lima y afectar a 12 distritos. Señaló que el riesgo se concentra en las cuencas del Chillón, Rímac y Lurín, donde las lluvias intensas podrían activar quebradas y causar daños en viviendas y vías. Fuente: Exitosa

“Son doce distritos los que estarían en riesgo muy alto en todo el departamento de Lima”, afirmó, al remarcar que el impacto puede presentarse tanto por desbordes como por el arrastre de lodo y piedras en zonas vulnerables. En esa misma línea, enumeró los peligros asociados a lluvias más fuertes: “La activación de quebradas, los flujos, los huaicos, las caídas de rocas, los deslizamientos”.

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Epiquién añadió que el riesgo no se limita a aniegos, debido a que las activaciones de quebradas pueden derivar en huaicos que afecten viviendas, vías e infraestructura pública, con consecuencias sobre la movilidad y el acceso a servicios esenciales. También señaló que los estudios técnicos se emiten con varios meses de anticipación —“seis, siete meses”— para sustentar decisiones de prevención y reducir el impacto sobre la población.