Andrea San Martín cuenta detalles de su estado de salud tras perder a su bebé: “Fue muy crítico el tema”

Andrea San Martín se encuentra recuperándose poco a poco tras la extirpación de su útero. (Foto: Instagram)

Andrea San Martín reapareció en sus redes sociales luego de estar varios días ausente tras ser operada de urgencia por un embarazo ectópico. La exchica reality se sometió a la extirpación total del útero, pues su estado de salud corría peligro.

La conductora televisiva sufrió la pérdida de su bebé y ha sido este 14 de junio que se volvió a grabar en las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir mayores detalles de su recuperación y del difícil momento que está atravesando.

“Físicamente no estoy a mi 100% aún, estoy con medicación específica. Todavía me encuentro un poco débil por la gran pérdida de sangre que tuve. La parte más difícil es la aceptación de lo que haya sucedido”, comenzó diciendo Andrea San Martín desde la tranquilidad de su casa.

Asimismo, no dudó en agradecerle a sus seguidores, quienes estuvieron enviándoles palabras de aliento e, incluso, algunas historias personales que guardan relación a lo que le sucedió. Además, resaltó que su labor como madre no puede parar.

“He leído muchas historias de algunas de ustedes que han pasado por lo mismo, estoy bastante agradecida porque fue muy crítico el tema. A las finales, despertar, estar aquí yo, es algo que debo agradecer. Están mis niñas, mi responsabilidad como madre, enferma o no, mi labor continúa”, dijo.

“Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que me han estado escribiendo. Todos sus mensajes me han servido mucho. En este proceso ha sido bastante importante la ayuda de mi familia (...) No sé cuántas personas mencionar de mi familia que no me faltaron ni un minuto, Sebastián, mi mamá, mi suegra. Ha sido muy indispensable tener a mi familia tan cerca, hasta mis gatos nunca se separaron de mi... No sé cómo explicarles cuánto cariño he sentido”, agregó.

Durante la serie de historias que publicó este martes, la también empresaria escribió sobre las imágenes más información de las consecuencias físicas que ha dejado la intervención quirúrgica y resaltó que la parte más dura es superar la crisis psicológica.

“Llegué con hemoglobina en 7,2 y estoy colocándome hierro a la vena interdiario , entre otros medicamentos, por lo que no puedo hacer ningún tipo de esfuerzo y, sobre todo, mantener la tranquilidad mental... Lo más difícil, como mujer que he vivido a mis 32 años, es la parte psicológica. Tuve una crisis complicada y agradecí tanto tener a mi mamá a mi lado”, se lee.

Andrea San Martín cuenta detalles de su estado de salud. (VIDEO: Instagram)

¿QUÉ LE PASÓ A ANDREA SAN MARTÍN?

El jueves 9 de junio, Andrea San Martín informó mediante sus redes sociales que había sido internada y operada de emergencia en una clínica local. A fin de salvaguardar su privacidad, no dio motivos de su cirugía

Sin embargo, el viernes 10, la pareja de Sebastián Lizarzaburu aclaró que su reciente hospitalización de emergencia se debió a la pérdida de un bebé. A raíz de una complicación, tuvo que ser sometida a una una histerectomía; es decir, a una extirpación total del útero.

“Se realizó una intervención llamada histerectomía. Perdí tanta sangre que tuvieron que transfundirme 2 paquetes de globulares (sangre) y aún me mantengo en un estado de salud crítica y en una recuperación bajo observación”, señaló.

Comunicado de Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

