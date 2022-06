Julia Gama, ex Miss Brasil, reveló detalles de su relación con Janick Maceta en el Miss Universo 2020

Julia Gama revela actitudes de Janick Maceta durante el Miss Universo 2020. (Foto: Instagram)

La ex Miss Brasil, Julia Gama, tuvo una interesante conversación con la conductora peruana Laura Bozzo en La Casa de los Famosos. Ella compartió algunas de sus vivencias durante su participación en el Miss Universo 2020, donde Janick Maceta quedó en tercer puesto del certamen internacional.

“Queríamos que ganara una latina, porque las latinas estaban muy fuertes ese año, entonces quedamos República Dominicana, México, Brasil, Perú, India”, le dijo la modelo brasilera.

Al escuchar que había quedado una peruana entre las finalistas, la popular ‘Abogada de los pobres’ le consultó a la ex Miss Brasil sobre Janick Maceta, de quien no tuvo las mejores referencias, pues sostuvo que era una persona difícil de tratar.

“ Bueno, digo, tenía un carácter muy difícil, de verdad que sí, era la única difícil de tratar, no tenía un... no fue muy nice con nosotras, sinceramente, no sé por qué razones ; pero de verdad que fue la única que no hice amistad, todas las otras me llevé súper bien. La peruana no estaba muy nice, ese año no, de personalidad ¿no? Pero bellísima”, comentó.

Laura Bozzo quedó bastante sorprendida al saber las actitudes que tuvo Janick Maceta durante su estancia en el certamen internacional, donde logró posicionarse entre las tres mujeres más bellas del planeta en aquel año.

Cabe mencionar que Janick Maceta se alejó de los concursos de belleza luego de su participación en el Miss Universo 2020. En una publicación que realizó en sus redes sociales la modelo dio a conocer la razón por la que decidió dar un paso al costado en su carrera.

“Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr, que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren de violencia sexual”, dijo la ex Miss Perú.

Además, aseguró que “dio lo mejor de sí” en el escenario del Miss Universo 2020. “Puse el alma, corazón y vida por mi Perú y seguiré trabajando por mi país”, señaló Janick Maceta cuando fue entrevistada por Perú 21.

¿A QUÉ SE DEDICABA JANICK MACETA ANTES DE SER MISS PERÚ?

Antes de hacerse conocida en todo el Perú por haber sido una de las 3 finalistas del Miss Universo 2020, Janick Maceta se dedicaba a su carrera de ingeniera de sonido. Ella colaboró en producciones para artistas como Jennifer López, Lady Gaga y Steven Spielberg, y otros.

También fue parte de Esto es Guerra y Combate, siendo también catalogada como exchica reality. En el ámbito social, cuenta con la ONG Little Heroes Perú, que brinda apoyo legal y psicológico a los niños que han sido o son víctimas de violencia sexual, así como a sus familias.

