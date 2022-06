Alessia Rovegno reconoce cuáles son sus debilidades previo a la final del Miss Perú

Alessia Rovegno se defiende ante las críticas por su participación en el Miss Perú 2022. (Foto: Instagram)

Alessia Rovegno dejó su carrera de modelaje en Estados Unidos para participar en el Miss Perú 2022. Desde que se supo que sería parte de este concurso de belleza, inmediatamente se convirtió en la favorita de muchos, aunque en las últimas entrevistas que ha ofrecido sus respuestas han causado polémica.

A raíz de ello, los seguidores de este certamen no han dudado en cuestionarla por su mal desenvolvimiento ante cámaras, por lo que han pedido que no sea coronada el próximo martes 14 de junio.

Pese a la ola de comentarios negativos, Alessia Rovegno no lamenta estar viviendo en el Perú actualmente para dar lo mejor de sí en este concurso de belleza. Asimismo, indicó que se encuentra dispuesta a aprender para seguir mejorando y así ser la próxima representante peruana en el Miss Universo.

“Si bien he trabajado en el mundo de modelaje desde muy chiquita, nunca he tenido esa interacción realmente con la cámara y hablar ante ella. Claro, esto también es todo un reto para mí porque en mi trabajo de modelaje, vas a la sesión de fotos, haces las fotos, trabajas y te vas, te pagan por eso. Esto es más un tema de estar dispuesta a programas de televisión, conversar por lives, conversarle a tu público, que me encanta, pero es algo nuevo ”, dijo en una entrevista con Trome.

“Al final todos estamos para aprender, no sabes la sensación de sentir que estás evolucionando, de proponerte algo que realmente lo estás logrando. Entonces, los comentarios positivos y negativos, los respeto y no dejo que me afecten emocionalmente. Estoy feliz de estar aprendiendo cosas nuevas”, añadió.

En otro momento, Alessia Rovegno reconoció que su debilidad principal es hablar ante cámaras, especialmente porque ella no se encuentra acostumbrada a las entrevistas, pues solo se dedicaba a posar para la cámara y luego irse.

“ Mi debilidad es más que todo estar tan expuesta al hablar ante cámaras porque antes iba a una sesión de fotos, estaba ante cámaras, sí, pero es muy diferente ser -por ejemplo- conductora, conversarle a la cámara . Creo que mi debilidad va por ahí”, señaló.

Asimismo, resaltó que su fortaleza se encuentra vinculada a las tomas de fotografías, especialmente porque ella conoce a la perfección su mejor ángulo. “Y mi fortaleza, creo que el haber estado en el modelaje me ayuda mucho que conozca mis ángulos, el tema de fotografía, la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo”.

(Foto: Instagram/@alessiarovegno)

SOBRE SU ROMANCE CON HUGO GARCÍA

Aunque Alessia Rovegno se hizo bastante popular en la televisión por su romance con el chico reality Hugo García, ella señala que no se ha convertido en una de las favoritas del Miss Perú por estar con el modelo, sino por sus propios méritos.

“ No, yo no creo que influya. Incluso antes de estar con Hugo, me escribía mucha gente y el 80% de comentarios me pedían estar en el Miss Perú . De hecho, sí he estado más expuesta y eso ha logrado que yo tenga más visibilidad y me apoyen, pero no creo que sea un tema de mi relación”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: