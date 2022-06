Katy Jara se defiende y asegura que nunca cuestionó la homosexualidad: “El único que puede juzgar es Cristo”

Katy Jara responde a las críticas que recibió. (Foto: Instagram)

Katy Jara decidió dejar su vida artística para entregarse por completo a la religión. Ella en más de una ocasión ha señalado que ahora sigue las enseñanzas de la biblia y es guíada por la palabra de Dios.

Por este motivo, durante una entrevista, la ahora excantante se animó a opinar sobre las parejas homosexuales. Sus declaraciones causaron controversia en aquella ocasión, especialmente entre la comunidad LGTBI, pues indicó que una familia solo podía estar conformada por un hombre y una mujer.

Las críticas contra Katy Jara de inmediato salieron a flote, pero ella en ese momento no se pronunció al respecto. Ahora, luego de participar en un concierto masivo que se llevó a cabo en el estadio de San Marcos, decidió hablar sobre el tema.

“ Yo creo que las críticas siempre van ha haber y de alguna manera nos hacen pensar que debemos seguir avanzando, mucha gente ahorita no cree en mi pero ‘por sus frutos los conoceréis’ . Yo quiero decirles que estamos trabajando con amor, acá lo importante es difundir la palabra del Señor”, empezó diciendo.

Asimismo, la exconductora de televisión indicó que las declaraciones que dio para un medio local en ese momento fueron tergiversados, pues ella nunca cuestionó a los homosexuales, sino que solo mencionó lo que dice la biblia, pero que en ningún momento los juzgó por las decisiones que han tomado.

“¿Si siento que tergiversaron mis declaraciones? Bueno, yo he sido bastante clara con mis declaraciones y todo tiene un fundamento bíblico, pero donde sí debo observar que se ha cambiado el contexto porque me han puesto que yo condeno la homosexualidad y yo no soy nadie para condenar, el único que puede juzgar es Cristo. Es el único juez de condenarnos y criticarnos, yo simplemente dije que no es el modelo adecuado que tiene para nosotros. Yo no soy quién para criticar a nadie, soy una llamada a ser cierva de Dios y seguir su palabra ”, sentenció.

CANTÓ PARA 20 MIL PERSONAS

Emocionada. Así se sintió Katy Jara en su debut como cantante cristiana como invitada especial del concierto de la popular agrupación guatemalteca Miel San Marcos, que convocó a más ce 20 mil personas en el estadio de la Universidad San Marcos.

Antes de su presentación musical, la ex cantante de cumbia fue ovacionada por las personas tras contar en el escenario su decisión de dejar atrás su labor como figura artística para dedicarse a llevar a palabra de Dios. La primera canción que entonó fue su tema “Mi vida cambió”, tema que reveló lo compuso en unos minutos cuando decidió dejar atrás todo su pasado.

“ La verdad estoy sin palabras, ha sido una experiencia nueva. Ha sido como cantar por primera vez y el público lo ha recibido con amor, estoy muy emocionada. Nunca pensé que iba a haber tal cantidad de gente, hay unas 20 mil personas y claro es porque Miel San Marcos ya tiene su publico cien por ciento ganado, pero cuando terminé mi presentación la gente se acercó a abrazarme y me dice ‘qué bien’. Que Dios siga bendiciéndonos y sigamos este camino”, comentó Katy Jara.

Katy Jara en concierto cristiano

SEGUIR LEYENDO: