Christopher Gianotti se arrepiente de pelear con Rodrigo González: “Le pediría disculpas por mis excesos”

Christopher Gianotti recordó su mala relación con Rodrigo González. (Foto: Captura / Instagram)

Christopher Gianotti ha llamado la atención por las recientes declaraciones sobre Rodrigo González. El actor estuvo como invitado a una entrevista en el canal de YouTube del popular ‘Chiquiwillo’ y recordó su mala experiencia con el conductor de espectáculos.

Durante la conversación, el también presentador fue consultado por la polémica que vivió con el popular ‘Peluchín’ hace varios años. “¿Qué pasó con el señor Rodrigo? Yo me acuerdo que estabas en un programa ‘Hola a todos’ y ‘Peluchín’ estaba en ‘Amor, amor, amor’ y soltó un comentario: “Christopher Gianotti conduciendo es como masticar vidrios”, dijo el periodista.

Por su parte, Christopher Gianotti comenzó recordando que cuando conoció a Rodrigo González mantenían un buen vínculo laboral, pues ambos trabajaban en el mismo canal.

“Cuando yo trabajaba en Frecuencia Latina, en ese momento él entra a trabajar en ‘Amor, amor, amor’ que era de Carlos Cacho. Nunca hubo una amistad, pero sí nos encontramos en los pasadizos, estuvo invitado en mi programa, me invitaban a cada rato a su programa para ser jurado (...) Había una relación laboral sana, normal como cualquiera”, señaló.

SE ARREPIENTE DE HABER PELEADO CON RODRIGO GONZÁLEZ

Sin embargo, reveló que cuando decidió trabajar en otro canal de televisión, González empezó a tener comentarios negativos hacía su labor como presentador televisivo. Hecho que lo disgustó mucho, pero se arrepiente de haberle respondido en su momento.

“De pronto cuando yo me voy a otro canal es cuando empiezan los cuchillos. Lo que yo digo es tú me puedes caer bien o me puedes caer mal, pero si me caes mal, a mí me importa un c*lo si es que yo estoy en la misma casa (televisora), me caes mal y punto. No voy a esperar a que te vayas a otro lado para machacarte (...) Si le gusta mi trabajo o no, está bien porque cada uno es libre de escoger lo que quiera. Entre en dimes y diretes con él y de eso me arrepiento”, agregó.

“LE DESEO LO MISMO QUE ÉL ME DESEA”

Finalmente, Christopher Gianotti sostuvo que le desea a Rodrigo González lo mismo que él le desea, pero no dudó en pedir disculpas por algunos comentarios que pudieron hacer sentir mal en su momento al conductor de Amor y Fuego.

“Sus comentarios hacía mí, se los recibo con mucho amor. Le deseo lo mismo de lo que él me desea a mi multiplicado por tres, no tengo ningún tipo de intenciones de seguir con esta seudo pelea, porque necesitas dos para pelearse y conmigo no. Si fuese por mí, le pediría disculpas por mis excesos, si en algún momento tuve expresiones contra él fue por mucha bronca”, indicó.

“Yo soy sincero, sin caretas, me sacó del cuadro ese doble discurso (…) Gracias por verme, porque si él opina es porque me ha visto, yo no lo veo. Le deseo las mejores vibras, paz y amor siempre para toda tu familia”, concluyó.

Christopher Gianotti recuerda a Rodrigo González: “Me cambié de canal y empezaron los cuchillos”. (VIDEO: YouTube)

