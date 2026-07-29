“Me dieron diez golpes a la ventana”: Almendra Gomelsky narra el violento asalto que sufrió en Lima

Almendra Gomelsky relató que sufrió un violento asalto en Lima cuando estaba detenida en su auto en la intersección de Angamos con República de Panamá.

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Almendra Gomelsky se ha convertido en protagonista de la inseguridad que se vive en el país. Así relató, a través de una transmisión en vivo, el asalto que experimentó a la salida de un centro comercial en Lima. La artista reveló que el hecho ocurrió el lunes 27 de julio al mediodía, cuando se dirigía a su domicilio tras realizar unas compras en la tienda Maestro ubicada en la intersección de Angamos con República de Panamá.

Según detalló la exconductora de ‘Nubeluz’, mientras esperaba en su automóvil que el semáforo cambiara, un desconocido comenzó a golpear repetidamente la ventana del vehículo. “Hicieron como diez golpes a la ventana, que eso fue lo que me impactó más”, afirmó Almendra Gomelsky durante la transmisión. La artista explicó que el agresor, cubierto con casco, logró romper el cristal pero no consiguió ingresar completamente al auto debido a la protección instalada en el vidrio.

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“Yo no estoy acostumbrada a los golpes, a los ruidos fuertes y menos ninguno de nosotros a que nos asalten. Nadie está preparado para eso. Nadie está preparado para la violencia”, sostuvo Gomelsky, quien advirtió sobre la peligrosidad de la esquina donde ocurrió el asalto y recomendó a sus seguidores evitar transitar por esa zona de la ciudad.

La denuncia y la respuesta de las autoridades tras el ataque

Durante su relato, Almendra Gomelsky precisó que el asalto tuvo lugar cerca de la una y cuarto de la tarde, en plena vía pública y con otros vehículos a su alrededor. “Ese personaje se aparece de la nada con este golpe, que fue lo primero que me llamó la atención en la ventana, y luego estos diez golpes más, aproximadamente, para tirar la ventana abajo”, narró la conductora.

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La presentadora Almendra Gomelsky agradece la preocupación de sus seguidores y relata con detalle el violento asalto que sufrió en su vehículo a plena luz del día. Un testimonio sobre la inseguridad y la vulnerabilidad que se vive actualmente. Video: Instagram Almendra Gomelsky

El agresor ingresó parcialmente al vehículo y robó su teléfono celular, mientras ella intentaba avanzar y retroceder para alejarse del lugar sin chocar contra otros automóviles. La artista agradeció la intervención de varios taxistas que le advirtieron que no se detuviera y continuara su camino. Una vez a salvo, Gomelsky se dirigió a su vivienda, donde experimentó una crisis nerviosa y fue acompañada por su esposo a la comisaría para denunciar el hecho.

“En la comisaría llego y me dicen: ‘¿Dónde fue, señora?’ ‘Ahí’. ‘Ah, esa zona sí es movida’. Yo digo: ¿Y qué hacen si ya saben que es movida?”, relató la exintegrante de ‘Nubeluz’, quien cuestionó la falta de presencia policial en una zona que, según sus propias palabras, “todo el mundo sabe que es movida esa esquina”.

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La presentadora manifestó su indignación ante la respuesta institucional, señalando que las autoridades le indicaron que lo único que podía hacer era tener más cuidado y no dejar objetos de valor a la vista dentro del vehículo.

“Yo soy la que tengo que tener cuidado, porque los delincuentes andan sueltos por la calle sin ningún cuidado, sin ningún problema. Ellos tienen todo el derecho a robarte, a saltarte, a matarte por un celular o por lo que fuera, pero uno es el que tiene que estar siempre cuidándose de ellos”, declaró Gomelsky en diálogo con sus seguidores.

Inseguridad ciudadana en Lima

La experiencia de Almendra Gomelsky se suma a una serie de denuncias sobre la creciente ola de inseguridad en la capital peruana. La artista recordó que no es la primera vez que enfrenta un incidente de este tipo, pues años atrás vivió un robo a mano armada mientras se desplazaba hacia la zona de Villa con sus hijos pequeños.

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Visiblemente afectada, Almendra Gomelsky comparte los momentos de pánico que vivió durante un violento asalto en su vehículo. Un testimonio sobre la inseguridad y cómo reaccionó ante el peligro. Video: Instagram Almendra Gomelsky

“Entrando a Villa, me cierra un carro, bajan tres tipos armados. Yo lo primero que atiné es a levantar los brazos y les dije: ‘Mis hijos están atrás’. Ellos me dicen: ‘Queremos el carro, saca a tus hijos’”, relató la conductora.

Según su testimonio, los delincuentes se llevaron el automóvil, pero ella logró resguardar la integridad de sus hijos. En esa oportunidad, la policía le indicó que existen bandas especializadas en diferentes tipos de delitos, como el robo de carros o celulares, lo que revela la existencia de redes criminales organizadas en la ciudad.

El relato de Gomelsky también incluyó el impacto emocional que dejan este tipo de episodios. “Sientes que han visto tus cosas. Es muy loco. Me siento invadida”, expresó la artista, quien recomendó a sus seguidores extremar las precauciones al transitar por la ciudad y evitar dejar objetos llamativos dentro del vehículo.

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Alertó sobre la posibilidad de que los delincuentes utilicen los datos personales obtenidos del celular robado para cometer fraudes o extorsiones. “Esta gente hizo llamadas a mucha gente que conozco a pedir plata. Gracias a Dios que ninguno pagó”, señaló.

Reacciones y llamados a la acción: el pedido de Almendra Gomelsky a las autoridades

Durante la transmisión en vivo, Almendra Gomelsky recibió mensajes de apoyo de seguidores en Perú y el extranjero. La artista agradeció la preocupación de sus fans y reiteró su llamado a que las autoridades implementen medidas efectivas contra la delincuencia. “Yo espero de verdad que este nuevo gobierno ponga mano dura a la delincuencia, que nos está ganando, que hay una impunidad tremenda”, manifestó la conductora.

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La reconocida presentadora Almendra Gomelsky comparte su frustrante experiencia con la delincuencia y critica la inacción de las autoridades. Un testimonio que refleja la inseguridad que viven muchos ciudadanos y un enérgico pedido de justicia. Video: Instagram Almendra Gomelsky

La exintegrante de ‘Nubeluz’ instó a la ciudadanía a mantenerse alerta y a reportar incidentes similares, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir mayor seguridad en las calles. “Tengan cuidado. De verdad, al menos hasta que esto pare, cuidémonos, tratemos de no tener nada, ningún objeto que llame la atención”, recomendó Gomelsky a quienes la escuchaban.

Finalmente, la artista aprovechó para enviar un saludo por las fiestas patrias y expresó su deseo de que el país logre superar el problema de la inseguridad. “Hay que apoyar y estar atentos a que se hagan las cosas por el país entero, por todo el país. Que se pueda vivir en este país tan hermoso, que tiene tantas cosas maravillosas, para que el turismo no pare, para que el turismo más bien crezca”, afirmó Almendra Gomelsky en el cierre de su mensaje.

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