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Parada Militar 2026: avenida Brasil terminó cubierta de basura tras el desfile y municipio retiró más de 7 toneladas de residuos

El masivo evento por el aniversario patrio congregó a miles de personas, pero también dejó una gran cantidad de desperdicios en la vía pública

Tras la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias, la Avenida Brasil amaneció cubierta de toneladas de basura. Un reportaje muestra el lamentable estado de las calles y la falta de conciencia cívica de algunos asistentes. Latina Noticias
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La Gran Parada y Desfile Cívico Militar por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú reunió a miles de personas a lo largo de la avenida Brasil durante la jornada del 29 de julio. Desde las primeras horas del día, familias y visitantes ocuparon distintos puntos del recorrido para seguir el paso de las delegaciones militares y policiales.

La ceremonia también marcó un momento inédito en la historia republicana. Por primera vez, una mujer elegida por voto popular presidió el tradicional desfile en la avenida Brasil. Keiko Fujimori encabezó el acto oficial junto con las principales autoridades del Estado, los titulares del Poder Judicial y del Congreso, además de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

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Una vez finalizadas las actividades protocolares y con el retiro progresivo del público, el escenario cambió por completo. En varios tramos del recorrido quedaron residuos esparcidos sobre las pistas, las veredas y las áreas verdes, lo que obligó al despliegue de personal municipal para recuperar las condiciones de limpieza en la zona.

La acumulación de desperdicios volvió a poner en debate el comportamiento de parte de los asistentes durante los eventos masivos y la capacidad de respuesta de los servicios municipales, que iniciaron las labores de recolección poco después de la reapertura del tránsito.

Residuos cubrieron varios sectores de la avenida Brasil

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar reunió a miles de asistentes en la avenida Brasil por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú. Composición: Infobae
La Gran Parada y Desfile Cívico Militar reunió a miles de asistentes en la avenida Brasil por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú. Composición: Infobae

Tras el paso de las agrupaciones participantes y el retiro de los contingentes, la avenida Brasil presentó una imagen muy distinta a la registrada durante el desfile. Bolsas vacías, botellas, latas, platos descartables, cajas de cartón y volantes quedaron distribuidos a lo largo de varias cuadras.

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Los residuos también alcanzaron las jardineras centrales y las aceras en distintos sectores de Jesús María, Magdalena, Breña y Pueblo Libre, distritos por donde avanzó el recorrido oficial. Aunque el tránsito vehicular volvió poco después del término de la actividad, la basura permaneció en el lugar hasta el ingreso de las brigadas encargadas de la limpieza.

Mientras el público iniciaba el retorno a sus hogares, algunos asistentes compartieron su experiencia luego de presenciar el desfile. Un visitante procedente de Puno calificó la actividad como “Muy bonito, muy bonito, muy emocionante”, además de indicar que asistió junto con su familia.

Otra familia, natural de Huánuco y residente en San Juan de Lurigancho, destacó el paso de la caballería durante la ceremonia. Al ser consultada sobre el momento que más disfrutó, respondió: “Los caballitos. Lindo los caballitos”.

En contraste, otra ciudadana expresó su molestia debido a que no logró observar el recorrido presidencial desde el lugar donde permaneció durante la actividad. “Nosotros venimos desde Manchay para ver a la China y no pasó para allá. Estamos siendo molestas”, manifestó.

También se registró el caso de una familia que decidió recoger sus propios residuos antes de retirarse del lugar. Al ser consultada sobre esa práctica, una de sus integrantes respondió: “No, no, no, por eso estoy juntando acá”. Después añadió: “Claro, pues”, al explicar que llevó una bolsa para almacenar los desperdicios.

Municipalidad de Lima informó sobre el operativo de limpieza

La Municipalidad de Lima informó que retiró más de siete toneladas de residuos sólidos mediante un operativo de limpieza.
La Municipalidad de Lima informó que retiró más de siete toneladas de residuos sólidos mediante un operativo de limpieza.

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Lima informó que el personal municipal continuó con las labores de limpieza en la avenida Brasil y las calles cercanas tras la culminación de la Parada Militar.

La comuna indicó: “Continuamos con las labores de limpieza en la av. Brasil y calles aledañas tras la Parada Militar, garantizando espacios públicos ordenados para vecinos y visitantes. Actualmente se viene recolectando más de 7 toneladas de residuos sólidos”.

En el mismo pronunciamiento, la municipalidad precisó que también desarrolla campañas dirigidas a comerciantes, vecinos y transeúntes. Según la publicación oficial, “Asimismo, se realizan jornadas de sensibilización dirigidas a comercios, vecinos y transeúntes para promover el adecuado manejo de residuos y mantener limpia la ciudad, junto con acciones de barrido, borrado de grafitis y retiro de publicidad no autorizada”.

El operativo municipal se concentró en retirar los residuos acumulados a lo largo del recorrido oficial, además de ejecutar tareas de barrido y otras acciones destinadas a recuperar las condiciones de los espacios públicos utilizados durante la celebración por el aniversario patrio.

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