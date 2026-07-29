Integrante de la Marina sufrió descompensación previo al reconocimiento de Keiko Fujimori como jefa de las FF. AA.

La integrante de la institución naval se descompensó cuando tenía a su cargo el bastón de mando que sería entregado a la mandataria durante la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno

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Una integrante de la Marina de Guerra sufrió una descompensación este miércoles, minutos antes del inicio de la ceremonia de reconocimiento de la presidenta Keiko Fujimori como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, realizada en Palacio de Gobierno.

La integrante de la institución naval tenía a su cargo el bastón de mando que sería entregado a la mandataria durante el acto protocolar cuando ocurrió el incidente, registrado por las cámaras del diario La República.

En las imágenes se observa cómo la uniformada pierde el equilibrio y cae al suelo. De inmediato, dos personas se acercan para auxiliarla, mientras otra le proporciona una silla de ruedas para retirarla del lugar.

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Tras el hecho, el bastón de mando fue entregado a otro integrante de la Marina, mientras que la mujer fue trasladada hacia una zona ubicada a un costado de Palacio, donde permaneció cabizbaja mientras continuaban los preparativos de la ceremonia.

Posteriormente, Fujimori recibió la insignia y el bastón de mando que portará durante los próximos cinco años, una entrega que estuvo a cargo del general César Augusto Briceño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Reconocen a Keiko Fujimori como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía durante ceremonia en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia Perú)

En la ceremonia participaron los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, así como de la Policía, además de altos mandos militares, destacamentos y autoridades civiles.

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La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), quien estuvo acompañada por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y del Interior, César Astudillo, inició este martes su mandato para el próximo quinquenio con la toma de mando en el Palacio Legislativo y un primer discurso en el que anunció que otorgará mayor participación a las FFAA en las operaciones contra el crimen organizado.

En ese sentido, señaló que los institutos castrenses asumirán de manera temporal las acciones de seguridad y control del orden interno en las zonas del país declaradas en estado de emergencia. Asimismo, afirmó que una de sus prioridades “será fortalecer integralmente” a la Policía.

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La integrante naval tenía a su cargo el bastón de mando que sería entregado a la mandataria durante el acto protocolar realizado en Palacio de Gobierno

Luego de la ceremonia de reconocimiento de su mando sobre las fuerzas de seguridad, Fujimori encabezó la primera reunión del Consejo de Ministros, dirigida por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, donde se aprobarán las primeras medidas de su gestión.

Más tarde, la mandataria presidió el tradicional desfile cívico-militar por los 205 años de la independencia del Perú, realizado en la avenida Brasil, vía que atraviesa los distritos de Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María, Breña y Lima.

Con la toma de mando, la lideresa de Fuerza Popular concretó el retorno del fujimorismo al Gobierno, casi 26 años después de que su padre renunciara por fax desde Japón, tras revelarse un amplio escándalo de corrupción durante su administración.

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