La radical decisión de Universitario de Deportes sobre el futuro de Williams Riveros de cara a la temporada 2027

La directiva conversó con el defensor paraguayo y con su agencia para reactivar el camino hacia el DNI peruano tras el primer intento fallido y ahora espera la programación oficial de la evaluación (Universitario de Deportes)

Guardar

Universitario de Deportes tomó una decisión sobre el futuro de Williams Riveros: sostenerlo dentro del proyecto y encaminar, junto con el jugador y su agencia de representación, una nueva presentación al examen requerido para completar su nacionalización y acceder al DNI peruano.

El defensor paraguayo no aprobó la evaluación en su primer intento, pero las partes ya conversaron y definieron el siguiente paso: volver a rendir la prueba en una fecha que todavía está pendiente de confirmación, con la expectativa de que sea programada “pronto”.

En el club consideran clave que el trámite avance para que Riveros no ocupe plaza de extranjero en el campeonato nacional del próximo año.

PUBLICIDAD

El acuerdo para repetir la evaluación y destrabar el trámite

Universitario y Williams Riveros acordaron reactivar el proceso de nacionalización. El defensor volverá a rendir el examen apenas se confirme una nueva fecha para continuar el trámite. (Universitario de Deportes)

La situación de Riveros se reactivó a partir de conversaciones entre la administración de Universitario, el propio futbolista y su entorno de representación. El objetivo inmediato es que el zaguero vuelva a presentarse al examen de nacionalización, requisito que anteriormente le impidió completar el proceso.

Desde el programa Hablemos de MAX informaron que ya existe una coordinación definida para retomar el camino hacia el DNI peruano, aunque todavía resta que se establezca el día exacto de la evaluación. “Tengo entendido que ya existe una conversación entre la administración de la ‘U’, el futbolista y su agencia de representación. Acordaron que, en algún momento del año —que creo será pronto porque están esperando fecha—, William Riveros volverá a pasar el examen de nacionalización”, señalaron en el espacio televisivo.

PUBLICIDAD

La definición: liberar una plaza de extranjero para el próximo año

La nacionalización de Williams Riveros forma parte de la planificación deportiva de Universitario, que apunta a liberar una plaza de extranjero sin modificar la continuidad del zaguero. (Universitario de Deportes)

El plan de Universitario con Riveros no se limita a un asunto administrativo: también responde a una necesidad de planificación del plantel para la temporada siguiente. En el club apuntan a que el defensor complete los requisitos del trámite y, de esa manera, deje de ocupar un cupo de extranjero en el torneo nacional.

En Hablemos de MAX, el mismo Peralta detalló que el propósito de la directiva es que el proceso se concrete en el corto plazo y llegue a buen término. “Es un acuerdo entre el jugador y Universitario. Si aprueba y todo sale bien, continuará el proceso para recibir su DNI y competir el próximo año como peruano. Esa es la noticia para quienes preguntaban si Riveros se iba a nacionalizar o no: está todo conversado para que rinda el examen próximamente, apruebe el trámite y obtenga la nacionalidad”, indicaron.

PUBLICIDAD

En Universitario, la mirada está puesta en el calendario: la fecha del examen definirá el ritmo del expediente y, en consecuencia, la posibilidad de que Riveros figure como peruano en la campaña siguiente, un escenario que permitiría ajustar la conformación del plantel sin tocar su continuidad contractual.

El contrato de Riveros y el escenario que abre la nacionalización

La renovación de Williams Riveros hasta 2027 brinda estabilidad al proyecto de Universitario, que ahora acompaña al defensor en el proceso para obtener la nacionalidad peruana. (Universitario de Deportes)

El acuerdo para que Riveros vuelva a rendir el examen se da en un contexto contractual que respalda su permanencia en el club. De acuerdo con la información señalada, el defensor renovó su vínculo con Universitario hasta diciembre del 2027.

Esa extensión contractual le da a la institución un margen de trabajo para ordenar tiempos y anticiparse a la próxima temporada, con la expectativa de que el zaguero culmine la ruta hacia el DNI peruano si supera la evaluación. Bajo ese panorama, el club proyecta que la eventual nacionalización se traduzca en un beneficio reglamentario para el armado del plantel, al liberar una plaza destinada a futbolistas extranjeros.

PUBLICIDAD

La decisión de Universitario, entonces, quedó definida en dos planos que avanzan en paralelo: respaldar la continuidad de Riveros dentro de un contrato vigente y acompañar, mediante coordinación con su entorno, el nuevo intento de examen que permita reactivar el trámite de nacionalización y sostener su presencia en el equipo con otra condición para el próximo año.