Jessica Newton saca cara por Janick Maceta tras confesiones de la ex Miss Brasil: “Por rating hacen todo”

Jessica Newton no pasó desapercibido las últimas confesiones que tuvo la ex Miss Brasil, Julia Gama, sobre Janick Maceta mientras ambas concursaban en el Miss Universo 2020. La brasileña hizo noticia en nuestro país por contar que tuvo una mala convivencia con la peruana.

Como se sabe, la modelo señaló que Maceta era una persona difícil de tratar, por lo que no logró concretar con una amistad con ella. Sus palabras causaron la reacción de la organizadora del Miss Perú saliendo en defensa de su exconcursante.

Jessica Newton utilizó sus redes sociales para asegurar que sus revelaciones serían para generar mayor rating, pues Julia Gama se encuentra participando del reality show ‘La casa de los famosos 2′ junto a Laura Bozzo en México.

A través de las historias de su Instagram oficial, la exreina de belleza compartió con sus seguidores una conversación que sostuvo con su colaboradora del hogar este 12 de junio, quien se mostraba en desacuerdo con lo dicho por la brasilera, para sacar cara por Janick Maceta.

“Deja de molestarte por lo que digan de la Janick (...) Le generará rating. Por rating la gente hace cualquier cosa y esta niña (Julia Gama) está en un reality”,





Asimismo, sobre la serie de vídeos que publicaba, Jessica Newton no dudó en escribir unas frases para dejar en claro que todo sería para que Gama genere mayor audiencia en el programa donde está concursando.

“Por rating vemos cada cosa estos días (...) Hablar es gratis”, se lee en las imágenes. Recordemos que, Jessica Newton suele pronunciarse cuando alguien critica o habla de manera negativa sobre las candidatas o exreinas de belleza que han pasado por su organización.

Cabe mencionar que, Janick Maceta ha preferido guardar silencio e ignorar lo mencionado por su excompañera, puesto que hasta el momento no ha desmentido ni confirmado lo contado en ningún medio de comunicación.

¿QUÉ DIJO JULIA GAMA?

Julia Gama tuvo una interesante conversación con la conductora peruana Laura Bozzo en La Casa de los Famosos. Ella compartió algunas de sus vivencias durante su participación en el Miss Universo 2020, donde Janick Maceta quedó en tercer puesto del certamen internacional.

“Bueno, digo, tenía un carácter muy difícil, de verdad que sí, era la única difícil de tratar, no tenía un... no fue muy nice con nosotras, sinceramente, no sé por qué razones; pero de verdad que fue la única que no hice amistad, todas las otras me llevé súper bien. La peruana no estaba muy nice, ese año no, de personalidad ¿no? Pero bellísima”, comentó.

Laura Bozzo quedó bastante sorprendida al saber las actitudes que tuvo Janick Maceta durante su estancia en el certamen internacional, donde logró posicionarse entre las tres mujeres más bellas del planeta en aquel año.

Julia Gama, quien forma parte de La Casa de los Famosos, compartió detalles de su participación en el Miss Universo 2020.

