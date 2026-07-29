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¡Ni monarca ni majestad! El espontáneo saludo de una niña que sacó una sonrisa al rey de España: “¡Hola, Felipe!”

El monarca español fue recibido por peruanos entusiastas durante el cambio de mando y Fiestas Patrias, pero fue el saludo directo de una menor el que se llevó todas las miradas

Felipe VI vivió un momento especial cuando una niña lo saludó con naturalidad y él respondió con una sonrisa y un gesto cercano. TikTok
Felipe VI vivió un momento especial cuando una niña lo saludó con naturalidad y él respondió con una sonrisa y un gesto cercano. TikTok
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El rey Felipe VI de España llegó a Lima para presenciar el cambio de mando de Keiko Fujimori y participar en las celebraciones de Fiestas Patrias de Perú, en medio de gran expectativa y muestras de afecto por parte de la ciudadanía. La visita, de carácter oficial, estuvo marcada por la cercanía del monarca con el público, pero fue un saludo inesperado el que terminó convirtiéndose en el momento más recordado de la jornada.

Desde su arribo al país, el rey fue recibido por autoridades peruanas y miembros de la comunidad española residente en Perú. El protocolo incluyó una comitiva de seguridad, representantes del gobierno y el despliegue de banderas nacionales, en un ambiente festivo previo a los actos centrales del cambio de mando en el Congreso.

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Felipe VI caminó desde Palacio de Gobierno hasta la Cancillería. REUTERS/Angela Ponce
Felipe VI caminó desde Palacio de Gobierno hasta la Cancillería. REUTERS/Angela Ponce

Una bienvenida multitudinaria

A lo largo de su recorrido hacia el centro de Lima, Felipe VI fue acompañado por centenares de personas que se acercaron a las calles por donde pasaría la caravana oficial. Entre gritos de “¡Viva el rey!”, “¡Majestad!” y “¡Bienvenido a Perú!”, la presencia del monarca despertó entusiasmo en una ciudad que se encuentra celebrando las Fiestas Patrias y la investidura de la nueva presidenta.

El ambiente, cubierto por medios locales e internacionales, reflejó el interés que genera la visita de un jefe de Estado extranjero en una coyuntura política relevante para el país. Las imágenes del rey saludando a la multitud y recibiendo muestras de respeto circularon rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron el gesto cercano de Felipe VI hacia los peruanos.

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Autoridades extranjeras llegaron a Perú para presenciar la toma de mando de Keiko Fujimori. REUTERS/Leslie Moreno
Autoridades extranjeras llegaron a Perú para presenciar la toma de mando de Keiko Fujimori. REUTERS/Leslie Moreno

El saludo que conquistó al rey

Entre los muchos asistentes que intentaron captar la atención del monarca español, fue una niña quien protagonizó el momento más espontáneo de la jornada. Mientras la caravana avanzaba por el centro histórico, la menor, ubicada entre la multitud, rompió el protocolo y exclamó con naturalidad: “¡Hola, hola, Felipe, Felipe!”. El gesto sorprendió tanto a los presentes como al propio rey, quien no dudó en girar la mirada, sonreír y levantar la mano para saludarla.

El episodio, registrado por cámaras de televisión y teléfonos móviles, se volvió viral en pocas horas. En redes sociales, los usuarios celebraron la espontaneidad de la escena. “Ni monarca ni majestad”, escribió un internauta, mientras otra usuaria comentó entre risas: “En su país le hacen reverencia y aquí lo llaman Felipe”, resaltando la sencillez con la que el rey reaccionó al saludo de la niña.

Durante el recorrido por la Plaza Mayor saludó a ciudadanos reunidos en las escalinatas de la Catedral de Lima. Composición: Infobae
Durante el recorrido por la Plaza Mayor saludó a ciudadanos reunidos en las escalinatas de la Catedral de Lima. Composición: Infobae

Rompió el protocolo

El rey Felipe VI de España rompió el protocolo durante su visita oficial a Lima al caminar desde el Palacio de Gobierno hasta la Cancillería, en el Centro Histórico, y saludar personalmente a los ciudadanos que se congregaron para verlo. Su presencia en Perú formó parte de una intensa agenda que incluyó reuniones con el presidente José María Balcázar y la presidenta electa Keiko Fujimori, así como la participación en la ceremonia de transmisión de mando presidencial.

Tras el encuentro con Balcázar, el monarca optó por recorrer a pie la Plaza Mayor, acompañado por el canciller Carlos Pareja y un amplio dispositivo de seguridad integrado por la Policía Nacional del Perú y su equipo de protección personal. Esta decisión permitió un contacto cercano con el público, que lo recibió con saludos y muestras de afecto desde las escalinatas de la Catedral de Lima, mientras muchos intentaban captar su atención.

El desplazamiento hacia el Palacio de Torre Tagle fue seguido de cerca por los medios y marcó uno de los momentos más destacados del día, ya que permitió a los ciudadanos observar al jefe de Estado español fuera del estricto protocolo vehicular habitual. Durante la reunión con Balcázar, ambos mandatarios revisaron la agenda bilateral, destacando los sólidos lazos comerciales y de cooperación entre Perú y España.

El rey Felipe VI continuará su agenda oficial en Lima, reforzando el vínculo diplomático y cultural entre ambos países en el marco de las celebraciones patrias.

El rey optó por caminar desde Palacio de Gobierno hasta el Palacio de Torre Tagle, en lugar de usar un vehículo oficial. Composición: Infobae
El rey optó por caminar desde Palacio de Gobierno hasta el Palacio de Torre Tagle, en lugar de usar un vehículo oficial. Composición: Infobae

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