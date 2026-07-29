“La liga nos está quitando a la selección”: la advertencia de Cecilia Tait sobre el presente del torneo peruano de vóley

La 'Zurda de Oro' se volvió a pronunciar sobre los polémicos rechazos de las voleibolistas nacionales a la selección de Antonio Rizola. Crédito: X Movistar Deportes.

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La histórica exvoleibolista peruana Cecilia Tait volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más recurrentes del vóley nacional: el contraste entre el crecimiento de la Liga Peruana de Vóley y el presente de la selección. La medallista olímpica en Seúl 1988 consideró que el campeonato local ha dado pasos importantes en organización y competitividad, aunque advirtió que ese progreso no se ha trasladado al combinado nacional.

La ‘Zurda de Oro’ se pronunció luego de que varias voleibolistas con destacadas actuaciones en la Liga Peruana declinaran la convocatoria de Antonio Rizola para disputar la reciente Copa Sudamericana de vóley. Para Tait, esta situación refleja un problema de fondo: el torneo doméstico se fortaleció, pero la selección perdió protagonismo y capacidad de convocatoria, una realidad que, a su juicio, terminó pasando factura en el desempeño de Perú a nivel internacional.

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“Nos enfocamos en la liga para llamar la atención del público, porque el público seguía pensando en la selección. Aquí los auspiciadores han hecho bien, pero al hacer la liga tan competitiva con muchas extranjeras y crear esta expectativa de que la liga es el vóley peruano, nos descuidamos de la selección”, señaló Tait en declaraciones a ‘Movistar Deportes’.

Cecilia Tait explica por qué la Liga Peruana terminó afectando a la selección. Crédito: X Movistar Deportes.

La exdeportista también lamentó que ese contexto haya llevado a que algunas jugadoras prioricen sus carreras en los clubes antes que representar al país, algo que considera preocupante para el desarrollo del voleibol peruano.

“Esto ha permitido que muchas se den el lujo de decir: ‘yo con la selección no’. Es lamentable, pero es lo que estamos viviendo. Entonces, en vez de criticar a las que sí se pusieron la camiseta, hay que darnos cuenta de que la liga nos está quitando a la selección”, añadió.

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Las declaraciones de Tait llegan en un momento en el que el voleibol peruano atraviesa una etapa de transición. Mientras la Liga Peruana continúa consolidándose como uno de los torneos más atractivos de Sudamérica gracias a la presencia de jugadoras extranjeras y al respaldo de los patrocinadores, la selección aún busca recuperar el protagonismo internacional que la caracterizó durante décadas.

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La actualidad de la selección peruana de vóley

La selección peruana continúa con su preparación para afrontar el Campeonato Sudamericano de vóley, que se disputará en Brasil durante el mes de septiembre y que representa el principal objetivo del año para el equipo dirigido por Antonio Rizola.

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El combinado nacional llegará a ese certamen luego de una discreta participación en la Copa Sudamericana de vóley, donde no logró competir de igual a igual frente a las principales potencias de la región. Perú perdió sus dos primeros encuentros de la fase de grupos frente a Chile y Brasil, resultados que evidenciaron la diferencia de nivel respecto a selecciones que actualmente atraviesan un mejor momento competitivo.

Uno de los factores que más influyó en ese rendimiento fue la ausencia de varias jugadoras experimentadas que optaron por no atender el llamado del entrenador brasileño. Esa situación obligó a Rizola a presentar una plantilla con numerosas jóvenes y algunas voleibolistas que recién comienzan a consolidarse en el ámbito internacional, reduciendo las alternativas del equipo en los partidos de mayor exigencia.

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Perú cierra el partido ganando el cuarto set por 25-20 a Venezuela por la Copa Sudamericana de vóley. TV Perú

Pese a la eliminación prematura, la ‘bicolor’ logró cumplir un objetivo importante al asegurar su clasificación al Campeonato Sudamericano. Ese torneo no solo reunirá a las seis mejores selecciones del continente, sino que también repartirá tres cupos para el Campeonato Mundial, por lo que será una oportunidad clave para que Perú vuelva a instalarse en una cita mundialista y continúe sumando puntos en el ranking internacional.

En ese contexto, las reflexiones de Cecilia Tait cobran especial relevancia. La histórica exvoleibolista no cuestionó el crecimiento de la Liga Peruana, al contrario, reconoció que ha sido beneficioso para el espectáculo y para atraer inversiones. Sin embargo, insistió en que ese desarrollo debe ir acompañado de un fortalecimiento de la selección nacional, de modo que el éxito del torneo local también se traduzca en mejores resultados internacionales y en un mayor compromiso de las principales figuras con la camiseta peruana.

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