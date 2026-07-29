Gremio de mypes rechaza a titular del Produce, Juan Carlos Requejo, y convoca a plantón nacional para el 10 de agosto

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Uno de los principales gremios de la micro y pequeña empresa (mype) del país convocó este miércoles a un plantón nacional para el próximo 10 de agosto en rechazo a la designación de Juan Carlos Requejo como ministro de la Producción, a quien responsabilizan de representar la “continuidad” de la gestión anterior.

El presidente del Frente de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa (Fredemype), Renee Cobeña, sostuvo que el sector esperaba un cambio en el gabinete de la presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el mando el 28 de julio. Sin embargo, consideró que la designación en el sector frustró esas expectativas.

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“A partir de hoy, nos declaramos en pie de lucha“, señaló en un video difundido en sus plataformas, en lo que es la primera medida de protesta contra la administración de Fujimori, quien en su primer mensaje a la Nación anunció un bono compensatorio por única vez dirigido a las mypes, como parte del acompañamiento al aumento del salario básico a S/1.300.

El dirigente cuestionó la permanencia de funcionarios vinculados a Compras a MYPErú, programa que impulsa la participación de las mypes en las adquisiciones públicas mediante Núcleos Ejecutores de Compras (NEC), y que es investigado por la Contraloría por presuntas irregularidades en la distribución de kits destinados a colegios del país.

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“Han quitado contratos injustamente a mypes a nivel nacional, que han ganado su contrato hace más de un año. Con contrato en mano, se los han quitado. (...) Nunca supervisaron el robo descarado de un millón y medio de soles que hubo el año pasado en la gestión del ministro saliente. Los denuncio a todos ellos por inacción”, manifestó.

El sector sostiene que la designación del funcionario mantiene en sus cargos a responsables de la gestión anterior y reclama una reunión con el Ejecutivo

Cobeña precisó, no obstante, que la medida no está dirigida contra el gobierno de Fujimori, sino que busca denunciar “el continuismo” ante la llegada de Requejo, quien antes se desempeñó como viceministro de MYPE e Industria y, “por tanto, conoce todo esto y está directamente involucrado”.

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En ese sentido, indicó que la protesta se realizará el lunes 10 de agosto a las 10:00 horas frente a la sede del Ministerio de la Producción. Asimismo, afirmó que, pese a las denuncias presentadas por su agrupación, “nunca sacaron a los directamente culpables” y que los funcionarios “prácticamente estarían coludidos” con una presunta red de proveedores fantasmas.

El líder gremial informó que organizaciones de Trujillo, Lambayeque, Arequipa, Juliaca, Ica, Junín y San Martín participarán en la movilización, luego de una reunión de emergencia en la que acordaron rechazar la designación del ministro.

Advirtió que, si no son atendidas sus demandas, el gremio evaluará nuevas “medidas de fuerza”, incluida una “primera marcha nacional a Palacio”. No obstante, dijo confiar en ser “escuchados” por el nuevo Ejecutivo para lograr el cambio del director del programa, César Quispe Remón, y de su equipo de supervisión, a quienes acusa de “omisión de funciones”.

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Valeria Mezarina, presidenta de la Asociación Peruana Gamarra Emprende, señaló que ya era “una mala señal” que el exministro Sergio González haya formado parte del equipo de transferencia de Fujimori y afirmó que “sorprende aún más la designación” de Requejo, quien fue su jefe de Gabinete.

“Estas decisiones evidencian un continuismo de una administración que estuvo marcada por la ineficiencia en la gestión y la falta de transparencia”, señaló.

Joshua Lara, de la región Junín y representante de la Asociación Multisectorial de Industrias y Servicios del Perú (AMISP); Edwin Bances, de la Asociación de Emprendedores Tucumanos de Lambayeque; César Quispe, de la Asociación de Micro y Pequeños Empresarios Emprendedores; y Juan García, presidente del Frente Nacional Empresarial Textil (Frenetex Perú), también se adhirieron al pedido de salida del funcionario. “La señora Fujimori se ha equivocado”, indicó este último.

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Infobae conoció que el gremio solicitó previamente una reunión con Fujimori, sin recibir respuesta. Posteriormente, acudieron al despacho de la mandataria electa, pero tampoco fueron atendidos.

El flamante ministro ya había recibido el rechazo previo del sector pesquero artesanal del norte de Piura y Tumbes, que sugirió en un comunicado evaluar perfiles “con experiencia”, como Alfonso Miranda Eyzaguirre y Roberto Vieira Portugal.