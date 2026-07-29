Robot, gansos y un perro policía protagonizaron las escenas más comentadas durante las celebraciones por Fiestas Patrias en el interior del país

Las celebraciones por Fiestas Patrias dejaron escenas virales en distintas regiones del país durante los desfiles cívico-militares. Composición: Infobae

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Las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú reunieron a miles de ciudadanos en distintas regiones del país con desfiles cívico-militares, actividades escolares y presentaciones institucionales. Cada ciudad incorporó elementos propios a sus ceremonias, con la participación de colegios, fuerzas del orden y organizaciones locales.

A lo largo de la jornada, varias escenas captaron la atención del público y alcanzaron amplia difusión en redes sociales. Algunas destacaron por la disciplina de los participantes, mientras otras sorprendieron por la presencia de delegaciones poco habituales dentro de los recorridos oficiales.

Las actividades se desarrollaron en plazas y paseos cívicos de ciudades como Tacna, Cusco, Trujillo, Iquitos y Arequipa. Las ceremonias incluyeron el paso de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, instituciones educativas y agrupaciones representativas de cada localidad.

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El ambiente festivo también permitió que algunas presentaciones se convirtieran en los momentos más comentados de las celebraciones, debido a su originalidad o a la respuesta del público presente durante los desfiles.

Tacna reunió a instituciones educativas y unidades de la Policía Nacional

La Compañía Histórica "Alférez Mariano Santos Mateos" de la Policía Nacional del Perú demuestra su marcialidad y disciplina con una impresionante presentación de armas durante un desfile cívico. Policía Nacional de Tacna

El Gran Desfile Cívico Militar en Tacna concentró la participación de diversas instituciones que recorrieron el Paseo Cívico como parte del programa oficial por Fiestas Patrias. Entre las delegaciones destacó la Compañía Histórica “Alférez Mariano Santos Mateos”, cuya presencia formó parte del homenaje a episodios representativos de la historia nacional.

La Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (UTSEVI) de la Policía Nacional del Perú también participó en el desfile. Su presentación recibió el reconocimiento del público reunido a lo largo del recorrido, donde acompañó el paso de las diferentes delegaciones convocadas para la ceremonia.

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Otra de las instituciones presentes fue la Institución Educativa Emblemática “Coronel Bolognesi” de Tacna. La delegación estuvo integrada por la Banda Sinfónica Unificada “Coronel Bolognesi” – “Francisco Antonio de Zela”, la Escolta de Honor, el Estado Mayor, los Gallardetes y exalumnos del plantel. Su participación formó parte de las actividades conmemorativas por el aniversario patrio.

¡Una escena inolvidable en Tacna! Una acróbata uniformada y su adorable perrito, ambos con mucho estilo, realizan una impresionante maniobra sobre una motocicleta de la policía en pleno desfile. Policía Nacional de Tacna

Durante la jornada también participó la Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú. El contingente recorrió el Paseo Cívico como parte del desfile oficial, en una presentación que recibió los aplausos de los asistentes.

Uno de los momentos más comentados en Tacna ocurrió con la presencia de un agente de la Policía Canina, cuya participación captó la atención del público durante el desarrollo de la ceremonia.

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Mollendo sorprendió con una delegación de gansos

Durante el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias en Mollendo, un adorable batallón de gansos liderado por su dueña cautivó a todos los presentes. Luciendo botitas y lazos rojos, estos simpáticos animales marcharon con orgullo, convirtiéndose en la atracción principal del evento. Frase corta

En la provincia de Islay, región Arequipa, el desfile por Fiestas Patrias dejó una escena distinta a las presentaciones tradicionales. Un grupo de gansos, acompañado por su cuidadora, recorrió el circuito oficial ante la mirada de cientos de asistentes.

Los animales avanzaron en formación y respondieron a las indicaciones de su cuidadora durante todo el trayecto. La presentación despertó aplausos, sonrisas y numerosas grabaciones realizadas por el público.

La peculiar delegación destacó entre las instituciones participantes del desfile escolar y militar de Mollendo. Poco después, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde la escena recibió amplia atención por parte de los usuarios.

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Cusco destacó la presentación del Colegio Militar

Cusco resaltó por la presentación del Colegio Militar "Pachacutek Inka Yupanki" durante el desfile oficial. Gobierno de Cusco

La ciudad del Cusco también desarrolló su desfile cívico-militar por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. Entre las delegaciones participantes destacó el Colegio Militar “Pachacutek Inka Yupanki”.

El agrupamiento desfiló bajo la conducción del coronel de caballería Edward Pisconti Huarcaya, quien dirigió al cuerpo de oficiales, técnicos, suboficiales, personal docente y caballeros cadetes durante el recorrido oficial.

La presentación formó parte de las actividades programadas en la ciudad imperial, donde ciudadanos y autoridades siguieron el paso de las distintas instituciones convocadas para la ceremonia.

Iquitos y Trujillo presentaron escenas que captaron la atención

Una multitud se reúne para presenciar una emocionante demostración de los bomberos peruanos. Desplegando una gran bandera nacional, realizan un simulacro de rescate que incluye un audaz descenso en tirolesa desde un edificio alto. Facebook

En Iquitos, la Plaza 28 de Julio recibió el tradicional Desfile Cívico Militar con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos, instituciones públicas y privadas. También desfiló el colegio 60014 Santo Cristo de Bagazán, ganador absoluto del Desfile Cívico Escolar 2026.

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Durante la ceremonia en la ciudad amazónica también destacó una demostración de la Policía Nacional del Perú, cuya participación fue difundida con el mensaje “Demostrando la audacia de la PNP felices fiestas patrias”.

En Trujillo, uno de los momentos más comentados ocurrió con la aparición de un robot dentro del desfile cívico-militar. El dispositivo avanzó por la ruta oficial entre bandas y contingentes militares, lo que motivó que niños y adultos utilizaran sus teléfonos móviles para registrar el recorrido.

La tecnología se fusiona con el folclore en este increíble video donde un robot desfila y baila en las calles, demostrando el avance de la robótica en el Perú ante la mirada de cientos de espectadores. Facebook: Radio Moquegua

La presencia del robot se convirtió en una de las escenas más difundidas de la celebración en la ciudad norteña, junto con las presentaciones de las delegaciones participantes en las actividades por Fiestas Patrias.

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