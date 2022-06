Christian Meier fue profesor de actuación de Tula Rodríguez y la recuerda como su mejor alumna

Christian Meier recuerda a Tula Rodríguez como su alumna de actuación. (Foto: Composición)

Christian Meier reveló algunos detalles de su cercana relación con Tula Rodríguez, el popular ‘Zorro’ confesó que fue profesor de actuación de la conductora. Incluso, aseguró que todo lo que sabe la exvedette de este arte, se debe a sus enseñanzas.

Como se recuerda, la viuda de Javier Carmona ha incursionado en la actuación, por lo que ha tenido que llevar más de un taller para aprender las técnicas necesarias para desarrollarse en este arte. Por ello, el actor se siente orgulloso de sus lecciones.

Frente a seso, aseguró que Tula fue ‘su mejor alumna’ y espera que ella recuerde sus clases con tanto cariño como él lo hace.

“Todo lo que se conoce de este arte se lo enseñé yo, he sido su maestro, espero quedar en su memoria por el resto de su vida, porque para mí la experiencia ha sido igual de satisfactoria, cien sobre cien, eres mi mejor alumna”, comentó.

Como era de esperarse, la presentadora de televisión se puso nerviosa, pero no dudó en agradecer el gesto a Meier. Además, comentó que lo considera su mejor maestro, porque siente que con él aprendió mucho más de este arte.

“Eso nunca lo olvidaré. Tú has sido mi mejor maestro, independientemente de los talleres que llevé, cuando llegué a tus manos, actoralmente, hablando, yo te agradezco por todo lo que me enseñaste” , señaló la conductora, quien no perdió tiempo y piropeó a su exprofesor: “Christian Meier está para comer y para llevar, y encima pedir yapa todavía”.

Fiel a su estilo, el exesposo de Marisol Aguirre pidió que muestren los videos dónde Tula Rodríguez inicia en la actuación. Pero, tampoco desaprovechó el momento y también le envió un curioso cumplido en pleno programa en vivo.

“Yo tuve la oportunidad de trabajar con Tula hace algún tiempo, donde le enseñé todas las artes que ha dicho y ella aprendió al 100%, lo que quiero es que alguien busque en archivo las imágenes de cómo se veía Tula en esa producción y se den cuenta de que además del talento que tenía para todas esas cosas, estaba más buena que comer pollo a la brasa con la mano” , agregó causando gran sorpresa.

JAZMÍN PINEDO CONTENTA CON CHRISTIAN MEIER

Otras de las figuras de América Televisión que contactó con Christian Meier fue la conductora Jazmín Pinedo. La ‘Chinita’ tuvo al actor como su primer invitado en el programa +Espectáculos.

Durante su primera entrevista, el intérprete del ‘Zorro’ la quiso bautizar con una patadita de la suerte por ser su primer programa, pero finalmente ambos se envolvieron en un abrazo. Fue en ese momento que la presentadora aseguró que ‘tenía mucha suerte’ de poder estar al lado de Meier.

Tras la conversación, la influencer señaló que quedó encantada con este encuentro. Además, recalcó que tiene bastante respeto por el actor sin embargo, le pareció una persona muy buena onda.

“Me parece que es un profesional y un señor amable. Estoy tratando de guardar la línea, pero la verdad que es bien guapo. Súper buena onda la verdad, yo me aproveché un poquito”, acotó Pinedo.

