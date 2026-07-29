Nicole Zignago se robó el Vibra Perú al cantar 'La Flor de la Canela' junto a Gian Marco

Mauricio Mesones y más artistas peruanos participaron de la primera feche del festival Vibra Perú que celebró las Fiestas Patrias en la Costa Verde de Lima.

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La noche del 28 de julio en Vibra Perú tuvo un instante que detuvo a la multitud: Nicole Zignago subió al escenario junto a su padre, Gian Marco, para interpretar ‘La Flor de la Canela’, el vals peruano por antonomasia, ante miles de personas reunidas en la Costa Verde de Lima. La ovación del público fue inmediata. En redes sociales, los comentarios no tardaron en confirmar lo que el recinto ya había expresado a viva voz.

La actuación fue parte del espectáculo que el cantautor preparó especialmente para conmemorar las Fiestas Patrias, con una producción audiovisual a la altura de la ocasión. Pero el momento que quedó grabado en la memoria del festival fue ese: padre e hija, juntos en el escenario, con uno de los temas más representativos de la identidad musical peruana como vehículo de emoción.

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La primera fecha del festival Vibra Perú celebró las Fiestas Patrias con conciertos, un público masivo, efectos especiales y confeti en la Costa Verde de Lima.

La voz que conquistó la Costa Verde

Nicole Zignago, conocida artísticamente como Nic, tiene 30 años, estudió en el Berklee College of Music en Boston y acumula cuatro nominaciones al Latin Grammy. Su segundo álbum, (Enamorada), lanzado en 2026, le valió el reconocimiento de Billboard y Uproxx, que la nombraron Artist to Watch 2026. No es, entonces, una figura que llegó al escenario del Vibra por apellido: llegó por mérito propio.

La interpretación de ‘La Flor de la Canela’ fue recibida con elogios en redes sociales, donde los seguidores destacaron tanto la calidad de su voz como la carga emotiva del momento. “Ella fue nominada por los Grammys. Y estudió en Berklee, es una chica con talento y preparada”, escribió un usuario. Otro apuntó directamente a lo musical: “tiene muy bonita voz”. Y un tercero resumió el sentimiento de la noche: “Nicole también compone, sus canciones son preciosas”.

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La talentosa cantante peruana Nicole Zignago cautiva al público con una espectacular interpretación en vivo del icónico vals criollo 'La Flor de la Canela' en Vibra Perú donde fue invitada de su padre, Gian Marco. Video: TikTok @josepastord

La actuación no fue un cameo improvisado. Desde los 14 años, Gian Marco invitó a su hija a acompañarlo en el escenario, y esa dinámica se repitió a lo largo de los años. Pero esta vez, con una carrera consolidada y un segundo álbum en circulación, la presencia de Zignago en Vibra Perú tuvo un peso distinto: el de una artista que ya no necesita el respaldo de su padre para ser reconocida, pero que eligió ese momento para compartirlo con él.

La actuación también generó, de manera lateral, comparaciones con el paso de su hermana Abril Zignago por el concierto de Ricardo Arjona semanas atrás, donde parte del público cuestionó sus dotes vocales. El contraste entre ambas recepciones fue comentado en redes, aunque la conversación del 28 de julio se centró, ante todo, en lo que Nicole hizo sobre el escenario.

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En una noche inolvidable en el festival Vibra Perú, el cantautor Gian Marco comparte el escenario con su talentosa hija, Nicole Zignago, para interpretar clásicos de la música peruana y emocionar a todo el público. Video: Instagram Nicole Zignago

Una primera jornada que celebró al Perú desde todos los géneros

El espectáculo de Gian Marco fue uno de los puntos altos de una jornada que comenzó a la 1:00 p.m. y se extendió hasta la madrugada con una programación que recorrió prácticamente todos los géneros de la música peruana. Por el Escenario BCP desfilaron Éxtasis de Amor, TK, 6 Voltios, Yarita Lizeth, Mauricio Mesones y Armonía 10, antes de que La Bella Luz cerrara la noche con una propuesta que puso a bailar a miles de asistentes.

El Escenario Movistar tuvo su propia programación con Los Perrockers, Los Kipus, Dave Hurtts, Tourista, Dúo Ayacucho, Son del Duke, Diana Salas y Raíces de Jauja, además de la participación especial de Susy Díaz.

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Susy Díaz también estuvo presente en el festival Vibra Perú.

Durante el espectáculo de Gian Marco, Mauricio Mesones también se unió al escenario para interpretar canciones que celebraron la identidad peruana, en una presentación que combinó nostalgia, producción y emoción colectiva. Otra de las actuaciones más comentadas fue la de A.Chal, quien regresó a los escenarios peruanos con un show que incluyó nuevas canciones y una propuesta renovada.

El Distrito Gastronómico del festival fue otro de los focos de atracción durante la jornada: decenas de stands con propuestas de cocina criolla, amazónica, andina y marina convirtieron el recinto en un espacio donde la gastronomía peruana tuvo el mismo protagonismo que la música. Espectáculos de danzas típicas y presentaciones culturales completaron una jornada pensada como una celebración integral de la identidad nacional.

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Niños se deslizan por un tobogán inflable y una joven pedalea una bicicleta estática en el festival Vibra Perú de Lima.

Juanes cierra las Fiestas Patrias este 29 de julio

Vibra Perú tiene programada para este 29 de julio su segunda jornada, con el artista colombiano Juanes como cabeza de cartel. El músico llega al festival en el marco de su gira mundial, con la que cerrará las celebraciones por el aniversario patrio ante el público limeño.

La programación del Escenario BCP para esta jornada incluye a Milena Warthon, Amaranta, Armonía 10, Antología, Adammo y La Bella Luz, mientras que el Escenario Movistar recibirá a Los Shapis, La Tigresa del Oriente, No Recomendable, Miranda Capurro, Brisa, Alejandro Roca Rey, Los Embajadores Criollos y Rocosaurios.

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Las entradas para la segunda fecha están disponibles a través de Ticketmaster, con precios desde S/ 59 en la modalidad Vibra Popular con el descuento del 30% para pagos con BCP, vigente hasta el cierre de este 29 de julio.